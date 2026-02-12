Universidad de Chile se ha llenado de críticas luego de los dos primeros partidos de la Liga de Primera 2026, donde no ha obtenido triunfos de la mano de Francisco Meneghini.

Por lo mismo, el técnico argentino sacó la voz en una tensa semana, donde asegura que entiende el sentir de los hinchas por la magnitud que tiene el equipo, pero pide seguir confiando.

“Lo tomo con naturalidad, no me espero otra cosa, van dos partidos y sacamos un punto y no espero elogios”, comentó el entrenador azul.

“La crítica es adecuada a los resultados, me parece bien que sea hacia el entrenador porque se mantuvo la base, es lógico y acorde a la magnitud del equipo. Cuando vine sabía que iba a ser así”, detalló.

El DT no sabe de triunfos con la U tras dos fechas en la Liga de Primera. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Paqui asegura que se verá una mejor versión de la U

Universidad de Chile jugará el viernes con mucha presión su duelo de la tercera fecha contra Palestino, por lo que el técnico hace un llamado a la calma porque van a mostrar otra cara.

“Sí, claramente la presión se siente desde que uno pisa acá. Es un club grande y que exige lo máximo. Nosotros también como cuerpo técnico pedimos lo máximo y ponemos la vara arriba y como las cosas no se han dado hay preocupación, por lo que necesitamos mejorar sensaciones”, detalló.

“Tenemos que confiar y tener claridad para las decisiones, no podemos volvernos locos y hacer cosas que no van en la línea. No se ha visto la mejor versión, pero confío que el viernes habrá evolución”, finalizó.