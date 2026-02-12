Universidad de Chile todavía no logra triunfos de la mano del técnico Francisco Meneghini en la Liga de Primera 2026, por lo mismo el duelo del viernes ante Palestino toma una relevancia mayor.

Será el tercer compromiso que jueguen los azules en el actual torneo, con una presión que comienza a sentir el plantel y el entrenador, donde apuntan a que ha tomado algunas decisiones desde la desesperación.

Así también lo cree el comentarista deportivo Patricio Yáñez, quien asegura que dentro de su táctica ahora está imitando lo que hacía Gustavo Álvarez, tratando de encontrar el rumbo de la U como, por ejemplo, en la defensa.

“No está trabajada por él, pero está trabajada por Álvarez. Este equipo trabajó de esta manera. Mucho se ha hablado de la distribución, que es la foto del momento, pero para él no era jugar con 3”, explicó.

Gustavo Álvarez sigue penando en la U. Foto: Alex Diaz/Photosport

Paqui quiere repetir la fórmula de Álvarez en la U

Patricio Yáñez se dedicó un tiempo para analizar los últimos movimientos de Francisco Meneghini en Deportes en Agricultura, donde cree que se puso el buzo de Gustavo Álvarez en U de Chile.

“Él trata de adaptarse a las condiciones que los jugadores tienen y se sienten cómodos. No es una autoría repetir esto o insistir, en cierta manera se acomoda”, explica.

“Los técnicos no siempre lo hacen, porque el jugador es el que se tiene que adaptar, pero dadas las necesidades de Meneghini recurre a esto. De Assadi para arriba es bastante lógico a la espera de Octavio Rivero pueda estar en condiciones”, explicó.

Los azules formarán ante Palestino con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia en la defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Diego Vargas; Lucas Assadi; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas en delantera.

