Tabla Liga de Primera: La U y Palestino reparten puntos y siguen lejos de la cima

Este viernes 13 de febrero arrancó la fecha 3 de la Liga de Primera 2026 y el plato fuerte de la jornada era en la previa el atractivo duelo que animarían Palestino y Universidad de Chile en el Estadio Municipal de La Cisterna.

El partido prometía, pero poco a poco se fue diluyendo con el paso de los minutos. La posesión fue dividida y las ocasiones escasearon en el arranque. En la primera mitad hubo solo dos acciones claras: la primera para los árabes, cuando Sebastián Gallegos sorprendió con un remate desde mitad de cancha que obligó a Gabriel Castellón a sacar a relucir lo mejor de su repertorio.

La U, en tanto, respondió con una gran jugada de Lucas Assadi -el mejor azul-, quien protagonizó una acción individual con lujito incluido y sacó un centro preciso que encontró la cabeza del ‘Gato’, Juan Martín Lucero, pero que Sebastián Pérez evitó de gran manera. Finalmente, el marcador se mantuvo sin goles al cierre del primer tiempo.

En el complemento no hubo mayores cambios y el trámite siguió una tónica similar. Los universitarios tomaron el control del balón y se acercaron con mayor claridad al arco del tricolor, pero no pudo romper el cerrojo.

El empate sin goles deja nuevas dudas en la banca azul. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Palestino, en tanto, apostó por la contra y estuvo cerca de sorprender a los dirigidos por Paqui Meneghini, incluso con un remate al palo de Nelson Da Silva que dejó a los azules con el corazón en la mano.

Cuando el empate parecía sentenciado, se produjo un insolito hecho. En el minuto 90+3’, Charles Aránguiz apareció para marcar el 1-0 tras un grave error del portero Sebastián Pérez, quien salió mal a cortar un tiro bombeado del “Príncipe”. Sin embargo, la celebración azul duró poco: tras revisión del VAR, la jugada fue anulada por una acción previa polémica, ya que Matías Zaldivia tocó el balón con la mano en el área árabe. Así, el tanto no subió al marcador y el compromiso terminó definitivamente 0-0 en La Cisterna.

Tabla de posiciones Liga de Primera tras Palestino vs. U. de Chile

Tras el empate sin goles en La Cisterna, Palestino sumó un punto y alcanzó las 2 unidades, posicionandose en el 13° lugar de la tabla de posiciones, gracias a su diferencia de goles de -2.

La U en tanto, tampoco lo hizo mejor y también quedó con dos puntos en la tabla (12°). Superando solamente a los árabes gracias al -1 en su diferencia de gol.

