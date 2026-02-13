Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

El partido que puedes ver GRATIS por TV abierta en la Fecha 2 de la Liga de Primera 2026

Este viernes comienza la Fecha 3 del Campeonato Nacional y este partido podrás ver gratis por TV.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Programación Liga de Primera 2026.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTProgramación Liga de Primera 2026.

El Campeonato Nacional comenzará con todo la primera jornada del año y este viernes parte la Fecha 3 del torneo, con equipos que buscarán ir sumando puntos desde ya para ir escalando en la tabla de posiciones.

En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primeraque corresponde al clásico duelo de campeones que se realiza tradicionalmente en la primera fecha.

El partido que va gratis por TV

La señal encargada de transmitir este 2026 de forma gratuita un partido por jornada será Canal 13 y en la Fecha 3 del torneo nacional el duelo será este sábado 7 de febrero, transmitirá el duelo de Coquimbo Unido vs. La Serena, a partir de las 12:00 horas en el Estadio La Portada.

La señal de TV en este caso será Canal 13 (13.1 digital), de forma online a través 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.

La transmisión también estará a cargo de TNT y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT

  • VTR: 56 (SD)
  • Claro: 92 (SD) – 592 (HD)
  • Movistar: 601 (SD)
  • VTR: 781 (HD)
  • Mundo: 66 (SD) – 566 (HD)
Publicidad
La inesperada visita de la U a Colo Colo en el Estadio Monumental: “Tenerlo como ejemplo…”

ver también

La inesperada visita de la U a Colo Colo en el Estadio Monumental: “Tenerlo como ejemplo…”

Programación Fecha 3 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 13 DE FEBRERO

  • Everton vs. Huachipato – 18:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.
  • Palestino vs. Universidad de Chile – 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

SÁBADO 14 DE FEBRERO

  • Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido – 12:00 horas, en el Estadio La Portada.
  • Deportes Limache vs. O’Higgins – 18:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.
  • Cobresal vs. Universidad Católica – 20:30 horas, en el Estadio El Cobre.

DOMINGO 15 DE FEBRERO

  • Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción– 12:00 horas, en el Estadio Ester Roa de Concepción.
  • Ñublense vs. Audax Italiano – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.
  • Colo Colo vs. Unión La Calera – 20:30 horas, en el Estadio Monumental David Arellano.
Publicidad
Lee también
La IA vaticina al ganador del clásico La Serena vs Coquimbo
Campeonato Nacional

La IA vaticina al ganador del clásico La Serena vs Coquimbo

Caputto lanza firme declaración antes del clásico vs La Serena: "No soy gran amante..."
Chile

Caputto lanza firme declaración antes del clásico vs La Serena: "No soy gran amante..."

Debutó con Pellegrini, fue campeón en Wanderers y busca otra oportunidad
Chile

Debutó con Pellegrini, fue campeón en Wanderers y busca otra oportunidad

Chupete Suazo sale en ayuda de Paqui Meneghini en la U
U de Chile

Chupete Suazo sale en ayuda de Paqui Meneghini en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo