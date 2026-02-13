El Campeonato Nacional comenzará con todo la primera jornada del año y este viernes parte la Fecha 3 del torneo, con equipos que buscarán ir sumando puntos desde ya para ir escalando en la tabla de posiciones.

En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primera, que corresponde al clásico duelo de campeones que se realiza tradicionalmente en la primera fecha.

El partido que va gratis por TV

La señal encargada de transmitir este 2026 de forma gratuita un partido po r jornada será Canal 13 y en la F echa 3 del torneo nacional el duelo será este sábado 7 de febrero, transmitirá el duelo de Coquimbo Unido vs. La Serena , a partir de las 12:00 horas en el Estadio La Portada.

La señal de TV en este caso será Canal 13 (13.1 digital), de forma online a través 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.

La transmisión también estará a cargo de TNT y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT

VTR: 56 (SD)

Claro: 92 (SD) – 592 (HD)

Movistar: 601 (SD)

VTR: 781 (HD)

Mundo: 66 (SD) – 566 (HD)

Programación Fecha 3 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 13 DE FEBRERO

Everton vs. Huachipato – 18:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.

– 18:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán. Palestino vs. Universidad de Chile – 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

SÁBADO 14 DE FEBRERO

Deportes La Serena vs. Coquimbo Unid o – 12:00 horas, en el Estadio La Portada.

o – 12:00 horas, en el Estadio La Portada. Deportes Limache vs. O’Higgins – 18:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.

– 18:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández. Cobresal vs. Universidad Católica – 20:30 horas, en el Estadio El Cobre.

DOMINGO 15 DE FEBRERO

Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción – 12:00 horas, en el Estadio Ester Roa de Concepción.

– 12:00 horas, en el Estadio Ester Roa de Concepción. Ñublense vs. Audax Italiano – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

– 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Colo Colo vs. Unión La Calera – 20:30 horas, en el Estadio Monumental David Arellano.

