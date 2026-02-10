La tercera fecha del Campeonato Nacional 2026 se juega este fin de semana. La acción comienza el viernes 13 de febrero con los duelos entre Everton vs. Huachipato y Palestino vs. Universidad de Chile.

El campeón vigente visitará el sábado a Deportes La Serena en el clásico de la Región de Coquimbo, mientras que Universidad Católica enfrentará a Cobresal en El Salvador. El cierre será el domingo, con Colo Colo recibiendo a Unión La Calera en elEstadio Monumental.

Programación Fecha 3 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 13 DE FEBRERO

Everton vs. Huachipato – 18:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.

Palestino vs. Universidad de Chile – 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

SÁBADO 14 DE FEBRERO

Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido – 12:00 horas, en el Estadio La Portada.

Deportes Limache vs. O'Higgins – 18:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.

Cobresal vs. Universidad Católica – 20:30 horas, en el Estadio El Cobre.

DOMINGO 15 DE FEBRERO

Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción – 12:00 horas, en el Estadio Ester Roa de Concepción.

Ñublense vs. Audax Italiano – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

Colo Colo vs. Unión La Calera – 20:30 horas, en el Estadio Monumental David Arellano.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

