Liga de Primera 2026

Programación tercera fecha de la Liga de Primera: Agenda de partidos y horarios

Revisa el detalle con la programación completa de la 3° fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Programación Liga de Primera 2026.
Programación Liga de Primera 2026.

La tercera fecha del Campeonato Nacional 2026 se juega este fin de semana. La acción comienza el viernes 13 de febrero con los duelos entre Everton vs. Huachipato y Palestino vs. Universidad de Chile.

El campeón vigente visitará el sábado a Deportes La Serena en el clásico de la Región de Coquimbo, mientras que Universidad Católica enfrentará a Cobresal en El Salvador. El cierre será el domingo, con Colo Colo recibiendo a Unión La Calera en elEstadio Monumental.

Programación Fecha 3 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 13 DE FEBRERO

  • Everton vs. Huachipato – 18:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.
  • Palestino vs. Universidad de Chile – 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.
SÁBADO 14 DE FEBRERO

  • Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido – 12:00 horas, en el Estadio La Portada.
  • Deportes Limache vs. O’Higgins – 18:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.
  • Cobresal vs. Universidad Católica – 20:30 horas, en el Estadio El Cobre.

DOMINGO 15 DE FEBRERO

  • Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción– 12:00 horas, en el Estadio Ester Roa de Concepción.
  • Ñublense vs. Audax Italiano – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.
  • Colo Colo vs. Unión La Calera – 20:30 horas, en el Estadio Monumental David Arellano.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

