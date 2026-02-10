El mercado de fichajes tiene siempre en la cresta de la ola a los jugadores más codiciados por los clubes. Pero, a veces, nos olvidamos de algunos buenos futbolistas que siguen sin club.

Es el caso de Enzo Riquelme, jugador que fue campeón con Coquimbo Unido en la pasada edición de la Liga de Primera y que quedó sin club. Ahora, busca un lugar al que adaptarse.

Formado en Colo Colo y con pasos por San Marcos de Arica y Coquimbo Unido, el extremo derecho tiene con qué defenderse a la hora de demostrar sus habilidades futbolísticas. Sin embargo, hubo un momento en que perdió toda esperanza futura en este deporte.

Formado en Colo Colo y diagnosticado allí

Enzo Riquelme destacó rápidamente en las inferiores de Colo Colo, club en el que se formó. Fue compañero de Jordhy Thompson, jugador con el que aún guarda contacto y con el cual, según su propia confesión, se cubrían las fechorías en sus tiempos de juveniles.

Pero, no encontró cabida en el primer equipo de Colo Colo, por lo que, en el año 2024 decidió irse a préstamo a San Marcos de Arica, club en el que arrancó bien hasta el cambio de técnico.

Lo peor estaba por venir. A su retorno a Macul, y tras presentar unos problemas de salud, un médico del equipo le dijo que no podría jugar nunca más fútbol, ni ningún deporte. Todo esto hizo que fuese apartado del equipo, tal como relató en una entrevista a fines del año pasado.

Tras esto, y por su cuenta, se hizo exámenes médicos en otros lugares, donde llegaron a conclusiones muy distintas. Es por eso que regresó con aquellos diagnósticos a Colo Colo, donde acusa que el médico en cuestión le tiró, literalmente, todo por la cabeza. Dolido, rescindió con el club y se fue a Coquimbo.

Campeón, pero sin equipo

A principios de 2025, Enzo Riquelme llegó en calidad de libre a Coquimbo Unido. Su contrato era de un año, por lo que tenía que intentar convencer rápidamente al cuerpo técnico.

Sabemos lo que pasó en aquella temporada: el equipo pirata anduvo como un cohete. Enzo Riquelme no encontró espacio en el equipo. De hecho, su posición de extremo derecho fue ocupada por Cristian Zavala, desde mitad de año.

Actualmente, Enzo Riquelme es uno de los tantos futbolistas chilenos que negocia como agente libre. Esto podría abrirle las puertas de algún equipo, aunque todo indica que sigue en la búsqueda.