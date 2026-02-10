Tanto el dinero, como Javier Correa son tema obligado en la actualidad de Colo Colo. Resulta que el Cacique necesita dos refuerzos para cerrar su mercado de fichajes y tener bien armado el plantel. Pero, el delantero argentino causa problemas.

No estamos hablando de la celebración con el dedo en la boca, haciendo callar al público, en el último partido de Colo Colo. Sino de un tema económico con Estudiantes de La Plata, club que denunció al Cacique ante la FIFA por el no pago de una de las cuotas de la transferencia de Javier Correa. El ente rector del fútbol mundial le dio la razón al Pincharrata.

Es decir, Colo Colo deberá pagar 266 mil dólares, más intereses al 5 por ciento anual, junto con una multa de $180 mil. Redondeando, son 500 mil de la moneda estadounidense, algo que dejaría por el suelo las pretensiones albas de contar con dos nuevos refuerzos. Eso sí, el cuadro albo irá al TAS y peleará igual, por lo que los fichajes parecen asegurados.

Temita Javier Correa, según un grande

Cabe de lleno la pregunta: ¿Vale la pena este dolor de cabeza por Javier Correa? Varios alboadictos dirán que el delantero ya se enfrascó en una verdadera batalla con la hinchada, haciendo gestos de molestia cada vez que logra algo en el club. Pero, lo cierto es que el delantero argentino tiene sus cualidades y también sus falencias.

El que analizó al delantero argentino de Colo Colo fue, justamente, un histórico del club. Hablamos de Carlos Caszely, quien habló con Radio ADN y se refirió al estilo de juego del ex Estudiantes de La Plata.

“Correa es un hombre que pierde más goles de los que hace. Pero está ahí. Lo que pasa es que él tiene otras cualidades: se tira bien atrás, a las orillas, juega bien al fútbol”, aseguró Carlos Caaszely.

“Lo que le falta es hacer más goles de los que se pierde”, remató el Chino, quien dejó claras las falencias del puntero del Popular.

El delantero de Colo Colo festejó haciendo callar al público del Monumental ante Everton

