Aníbal Mosa contó el plan de acción que trazó Colo Colo en la búsqueda del último refuerzo para el plantel que adiestra Fernando Ortiz. Se refirió específicamente al caso de Víctor Dávila, atacante chileno que milita en el América de México, donde es considerado por su DT.

Eso, sumado al alto valor que tiene la negociación que implicaría el arribo del iquiqueño, truncó el sueño de Fernando Ortiz por contar con Dávila. De todas maneras, el presidente de Blanco y Negro ratificó que la búsqueda de incorporaciones no ha terminado.

“Vamos a hacer los esfuerzos para traer un refuerzo, lo de Dávila es muy complicado”, blanqueó Mosa. Sabido es que los albos buscan un extremo derecho que pueda añadir una variante ofensiva a la baraja del Tano, quien les dio minutos a varios en la Noche Alba frente a la Unión Española.

Tweet placeholder

De todas maneras, en la plana mayor de Blanco y Negro trazaron algunas condiciones para ir por otra incorporación que se sume a los uruguayos Joaquín Sosa y Joaquín Méndez, además de Lautaro Pastrán, Álvaro Madrid, Matías Fernández y Maximiliano Romero.

Futbol, Chile vs Brasil. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Victor Davila es fotografiado durante el partido de las eliminatorias al mundial de 2026 contra Brasil disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 10/10/2024 Andres Pina/Photosport Football, Chile vs Brazil. World Cup 2026 qualifiers. Chile’s player Victor Davila is pictured during a World Cup 2026 qualifier match against Brazil at the National stadium in Santiago, Chile. 10/10/2024 Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

ver también El interés de Colo Colo por Víctor Dávila choca con un paredón en México: “No estamos desesperados por…”

Mosa le pone una condición al último refuerzo de Colo Colo

La evaluación interna de Colo Colo con su plantel hace que sea necesaria la búsqueda de un refuerzo sólo en algunos casos, tal como admitió Aníbal Mosa. “Sabemos que estamos contra el tiempo”, reconoció el empresario puertomontino de origen sirio.

Tiene razón: el mercado de fichajes cierra 24 horas antes del inicio de la cuarta fecha de la Liga de Primera. Y por estos días, el Cacique afina detalles para jugar la 3° como local ante Unión La Calera. Por eso, Mosa dejó una declaración de principios.

Aníbal Mosa habló una vez más del mercado de fichajes. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Si no es mejor que lo que tenemos estamos preparados para quedarnos con lo que hay”, sentenció Aníbal Mosa, quien ha tenido diversas maneras de referirse al mercado de fichajes en el Eterno Campeón. Como cuando aseguró que “vamos a tener que arar con los bueyes que hay”.

ver también Revelan desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo: “Se juramentaron…”

Revisa el triunfo 2-0 de Colo Colo sobre Everton

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo suma tres puntos en la Liga de Primera 2026 merced una derrota ante Deportes Limache y una victoria versus Everton.

Publicidad