Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Barticciotto dice lo que muchos piensan al ver a Vidal dándoselas de DT en Colo Colo: “Hace quedar mal a Ortiz”

El ídolo del Cacique analizó la postura del King de dar indicaciones al borde de la cancha en el pasado triunfo sobre Everton. “Debe entender que no deja bien parado al técnico”, aseguró.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Vidal pasó por encima de Ortiz al borde de la cancha.
© Captura.Vidal pasó por encima de Ortiz al borde de la cancha.

Colo Colo tuvo que trabajar bastante el pasado sábado para por fin ganar su primer partido en el torneo. Sobre la hora el Cacique se impuso por 2-0 sobre Everton, dándole algo de vida a Fernando Ortiz justo cuando varios ya pensaba en la salida del DT.

Sin embargo y más allá de la victoria, lo que llamó la atención en el Monumental fue el ver a Arturo Vidal dándoselas de entrenador al borde de la cancha cuando fue sustituido.

El King, lejos de sentarse en la banca de suplentes, se paró y dio indicaciones por encima de Ortiz, algo que fue analizado en duros términos por Marcelo Barticciotto. Para el ídolo albo, esto deja muy mal parado al DT argentino.

Se fue de Colo Colo y le da la clave a Ortiz por un puesto en deuda: “Es el más importante y deben jugar los mejores”

ver también

Se fue de Colo Colo y le da la clave a Ortiz por un puesto en deuda: “Es el más importante y deben jugar los mejores”

Barticciotto critica postura de Vidal

En su calidad de comentarista en Radio Cooperativa aseguró que “yo creo que deberían hablarlo. No creo que Arturo Vidal lo haga de maldad. Quizás lo sobrepasa la pasión y los nervios y en definitiva se termina parando para dar indicaciones que quizás se crucen con las del técnico”.

Tweet placeholder

“Quizás el técnico les esté pidiendo una cosa y Arturo Vidal les dice, no sé, que ataquen y el técnico no querían que ataquen. Entonces es complejo, porque lo que tiene que ver Arturo es que lo hace quedar mal al técnico”, agregó.

Publicidad

En ese sentido, el ídolo albo afirmó que “eso con una conversación puede quedar zanjado el tema. Decirle, ‘sabes qué, Arturo, prefiero que te quedes sentado’”.

Arturo Vidal fue un DT más en Colo Colo para la victoria sobre Everton. | Foto: Photosport.

Arturo Vidal fue un DT más en Colo Colo para la victoria sobre Everton. | Foto: Photosport.

“Los jugadores de la banca de repente gritan, le dan indicaciones a sus compañeros, indicaciones que son obvias. Cuando se va un lateral después hay que gritarle que tiene que volver. Ahora si le dice al puntero que se cierre, ya es diferente, porque el técnico quizás le dijo otra cosa. Creo que Arturo debe entender que no deja bien parado al técnico”, concluyó.

Publicidad
“Hablé con el profe Ortiz”: Junior Marabel reveló su fichaje frustrado en Colo Colo

ver también

“Hablé con el profe Ortiz”: Junior Marabel reveló su fichaje frustrado en Colo Colo

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique regresará a la acción ante Unión La Calera este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 3 de la Liga de Primera 2026.

Lee también
Le ponen fecha a la llegada de los últimos refuerzos de Colo Colo
Colo Colo

Le ponen fecha a la llegada de los últimos refuerzos de Colo Colo

Se fue de Colo Colo y le da la clave a Ortiz por un puesto en deuda
Colo Colo

Se fue de Colo Colo y le da la clave a Ortiz por un puesto en deuda

Refuerzo albo debuta en el Monumental con claro recado a Ortiz
Colo Colo

Refuerzo albo debuta en el Monumental con claro recado a Ortiz

La reacción en la U por Altamirano: "No es el único responsable"
U de Chile

La reacción en la U por Altamirano: "No es el único responsable"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo