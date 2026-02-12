Colo Colo tuvo que trabajar bastante el pasado sábado para por fin ganar su primer partido en el torneo. Sobre la hora el Cacique se impuso por 2-0 sobre Everton, dándole algo de vida a Fernando Ortiz justo cuando varios ya pensaba en la salida del DT.

Sin embargo y más allá de la victoria, lo que llamó la atención en el Monumental fue el ver a Arturo Vidal dándoselas de entrenador al borde de la cancha cuando fue sustituido.

El King, lejos de sentarse en la banca de suplentes, se paró y dio indicaciones por encima de Ortiz, algo que fue analizado en duros términos por Marcelo Barticciotto. Para el ídolo albo, esto deja muy mal parado al DT argentino.

ver también Se fue de Colo Colo y le da la clave a Ortiz por un puesto en deuda: “Es el más importante y deben jugar los mejores”

Barticciotto critica postura de Vidal

En su calidad de comentarista en Radio Cooperativa aseguró que “yo creo que deberían hablarlo. No creo que Arturo Vidal lo haga de maldad. Quizás lo sobrepasa la pasión y los nervios y en definitiva se termina parando para dar indicaciones que quizás se crucen con las del técnico”.

Tweet placeholder

“Quizás el técnico les esté pidiendo una cosa y Arturo Vidal les dice, no sé, que ataquen y el técnico no querían que ataquen. Entonces es complejo, porque lo que tiene que ver Arturo es que lo hace quedar mal al técnico”, agregó.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el ídolo albo afirmó que “eso con una conversación puede quedar zanjado el tema. Decirle, ‘sabes qué, Arturo, prefiero que te quedes sentado’”.

Arturo Vidal fue un DT más en Colo Colo para la victoria sobre Everton. | Foto: Photosport.

“Los jugadores de la banca de repente gritan, le dan indicaciones a sus compañeros, indicaciones que son obvias. Cuando se va un lateral después hay que gritarle que tiene que volver. Ahora si le dice al puntero que se cierre, ya es diferente, porque el técnico quizás le dijo otra cosa. Creo que Arturo debe entender que no deja bien parado al técnico”, concluyó.

Publicidad

Publicidad

ver también “Hablé con el profe Ortiz”: Junior Marabel reveló su fichaje frustrado en Colo Colo

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique regresará a la acción ante Unión La Calera este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 3 de la Liga de Primera 2026.