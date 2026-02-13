Cindy Nahuelcoy disfruta de sus gran presente. Tras el tormentoso gallito judicial contra la ANFP y la Comisión de Árbitros por su salida del organismo, la ahora empresaria relata a RedGol sus proyectos y cómo analiza el referato nacional.

De entrada dice que su botillería en Pudahuel anda viento en popa, pese a que no pudo llevar a cabo el proyecto paralelo de la distribuidora. Ahí asume que “después de que salí del arbitraje como que me tomé un receso”, saltando posteriormente al contenido para adultos.

“Iba y venía, me motivaba y me desmotivaba a hacer ejercicio. Ya después en octubre (2025) fue que subí extremadamente mucho de peso, subí como 6 kilos. Así que me propuse bajarlos para el verano y ya bajé como 5 kilos”, relata.

¿Remember? Cindy Nahuelcoy y su ciclo con el arbitraje

Cindy Nahuelcoy reconoce que con sus proyectos ya ve lejano un regreso al arbitraje. Es más, tras su controvertida salida del referato chileno admite que hubo consecuencias con sus colegas.

“Hubo gente que fue despedida por apoyarme. Con respecto a volver, lo veo casi imposible. Tendría que dejar las plataformas de adulto y no sé si vayan aceptar a una que trabaje en eso, y por las lucas que ganen los árbitros, menos todavía”, explica.

Además, sus nuevos proyectos la tienen con el tiempo a tope, ya que “en la botillería yo trabajo los fines de semana y volver al arbitraje, viajar los fin de semana, dejar Santiago… la verdad que no, no volvería”.

Su nueva vida en una cancha

Cindy Nahuelcoy dice que entre la botillería, su contenido para adultos y el ejercicio, el practicar rugby ha sido una nueva experiencia que le ha ayudado. “Empecé a practicar un poquito de rugby que me invitaron aquí en Pudahuel, voy muy bien”, relata.

En relación al contenido para adultos, la ex réferi comenta que “lo hice para experimentar y tener ingreso extra. Con la botillería a mí me va super bien para llevar el día a día”.

“También trabajo con casino en casa y me llamaron de un programa de baile en TV, me contactaron para ver si yo quería participar“, cerró la empresaria y deportista.

