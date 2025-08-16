El arbitraje de fútbol chileno pasa por una notoria crisis, con polémicos cobros en cada fecha. Cindy Nahuelcoy aprovechó esta situación para apuntar sus dardos contra Roberto Tobar.

En las últimas semanas se ha hecho una negativa tendencia que después de cada duelo, se termine hablando del cometido de los jueces. Esto pareciera ir empeorando en cada jornada, lo que ha desatado fuertes críticas para los encargados de impartir justicia.

El dardo de Cindy Nahuelcoy a Roberto Tobar

En el inicio de la fecha 20, Unión Española y Deportes Iquique jugaron uno de los duelos más importantes de la Liga de Primera. Ambos clubes luchan por no perder la categoría, por lo que la tensión era alta en el Estadio Santa Laura.

Felipe González, juez del mencionado partido, sancionó un muy polémico penal a favor de los Dragones Celestes. Lo más cuestionado de la acción, es que ni siquiera el VAR llamó al colegiado para intentar que cambiara su postura o por último, tuviera mayor certeza de su decisión.

La controversia animada por González sirvió para que nuevamente el arbitraje quedara en medio de la polémica. El medio DLT captó cuando Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, salía rápido del Estadio Santa Laura. Esta imagen fue compartida por Cindy Nahuelcoy.

“Roberto Tobar como siempre arrancando. ¿Era muy difícil explicarles a los medios la decisión tomada en cancha?”, escribió la ex árbitra del fútbol chileno, a lo que agregó “y se marchó”, en alusión a la famosa canción de José Luis Perales “Un velero llamado Libertad”.

Vale recordar que Cindy Nahuelcoy fue despedida tras acusaciones de favoritismo de Julio Bascuñán con Leslie Vásquez, situación que terminó en los tribunales. La justicia le terminó dando la razón a la ex árbitra y la ANFP tuvo que compensarla por despido injustificado.