“Fue testigo en el juicio”: acusan favoritismo al designar a polémico juez del VAR que hundió a Colo Colo

Cindy Nahuelcoy disparó con todo contra el joven árbitro que ha marcado controversia en sus últimos partidos.

Por Nelson Martinez

Polémico en el fútbol chileno tras duelo de Colo Colo.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTPolémico en el fútbol chileno tras duelo de Colo Colo.

Arde el fútbol chileno en materia arbitral luego de las últimas jornadas en que los cobros han desatado polémica. Y una ex jueza incendió aún más la controversia con directo dardo.

Se trata de Cindy Nahuelcoy, la árbitra despedida tras acusaciones de favoritismo de Julio Bascuñán con Leslie Vásquez, razón por la cual se fueron a juicio. Fue así que la ex réferi volvió al ataque esta vez disparando contra un joven árbitro que ha copado las canchas nacionales.

¿El aludido? Gastón Philippe, el juez del VAR en el Everton – Colo Colo, partido marcado por la polémica del penal pitado a último minuto para los ruleteros y que hasta hoy pesa en el Cacique.

Polémicos partidos de Colo Colo

Cindy Nahuelcoy acusó con nombre y apellido a Gastón Philippe, árbitro de la Liga de Primera que ha hecho controversia en duelos de Colo Colo, de ser elegido debido a conclictos de interés por la comisión arbitral.

Gastón Philippe /Photosport

Es una situación que considero irregular. Hace algunas semanas, el árbitro de Primera División Gastón Philippe Noriega fue testigo a favor de los señores Julios Bascuñán y Leslie Vásquez en una querella presentada por ellos en mi contra”, partió diciendo Nahuelcoy.

Fue ahí que la ex jueza acusó que Philippe ha sido designado en tres de los últimos partidos, “lo que me parece un número elevado e inusual para una sola persona, ascendida este año a la división”.

Mientras Cindy Nahuelcoy gana un dineral haciendo contenido, la ANFP se rinde y le pagará esto tras batalla legal

“Dada la cercanía temporal entre su declaración como testigo y esta asignación, me preocupa la posible apariencia de favoritismo o conflicto de interés”, cerró la ex jueza asistente.

Gastón Philippe estuvo en el VAR del Colo Colo – Everton y dirigió el polémico duelo de Limache vs Audax en la misma fecha. Anteriormente pitó en la derrota de U de Chile ante Cobresal y previo a eso fue cuarto árbitro en el controvertido 1-1 de O’Higgins ante el Cacique.

