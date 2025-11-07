El mundo puede cambiar para siempre para Alexis Sánchez, en algo que no tiene relación con el fútbol ni su campaña como figura en el Sevilla de La Liga de España.

Esto, porque su nombre fue apuntado luego de una tremenda noticia que impacta las redes sociales en estos minutos con sus seguidores: “Nació una bebé muy esperada”.

Quien sacó la voz con el bombástico anuncio fue la periodista Cecilia Gutiérrez, quien por medio de sus plataformas digitales entregó el primer avance de un nacimiento que deja en llamas el país.

Si bien no reveló el nombre del famoso papa, el diario La Hora apunta que se trata de Alexis Sánchez y su relación con la modelo rusa Alexandra Litvinova, en algo que se ha mantenido en reserva.

La periodista Cecilia Gutiérrez ha contando detalles en sus redes sociales.

¿Alexis Sánchez se convirtió en papá?

La panelista del programa “Primer Plano” está metiendo un gol tan importante como el que convirtió Alexis en la final de la Copa América contra Argentina, porque en sus redes picó el acontecimiento que encendió las plataformas virtuales: “Se llama Bela”.

“Es de una persona muy, muy, muy muy conocida, demasiado, demasiado, yo creo que hay poca gente en Chile que no sabe quién es, si yo se lo nombro…”, destacó en su Instagram.

“No sé por qué el papá que es conocido no ha querido dar la noticia, me decía que estaba muy contento y feliz con su paternidad. Por eso no digo el nombre, porque, pucha, será él quien tiene que comunicarlo, ya todo el mundo lo imagino, pero sus motivos tendrá para no decirlo; ya fue papá”, detalló.

En ese sentido, el diario La Hora profundizó con el nombre de Alexis Sánchez: “Si bien no dio más pistas, muchos seguidores de la panelista de Plan Perfecto especularon con que se trataría de Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova, modelo rusa de 25 años que es la última pareja del futbolista y que la propia Gutiérrez dijo que estaba embarazada del tocopillano”.

