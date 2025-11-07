El fútbol de escritorio hace rato que se hizo una norma en el fútbol chileno, sobre todo en las categorías inferiores a la Primera División. Ya no basta con contratar a un buen delantero o arquero en el mercado, sino que también a un buen abogado que ayude a sumar o evitar la resta de puntos a lo largo del año.

Y es justamente ahí, a nivel administrativo, donde San Antonio Unido ha cometido un montón errores en la Segunda División Profesional en esta temporada 2025. ¿Lo peor? Que el tiro de gracia recién llegó en esta jornada.

Resulta que la tabla de nuestra tercera categoría del fútbol chileno mostró un panorama desolador en el cuadro lila, ya que se vio reflejada una durísima sanción que derechamente condena al SAU a descender a la Tercera A.

El durísimo castigo en la Segunda División del fútbol chileno

Lamentablemente a los diez puntos que se le restaron a los lilas por incumplimientos financieros, ahora se sumaron 42 más. Con esto, San Antonio Unido quedó con -21 puntos en el fondo de la tabla, una histórica cifra negativa para nuestro fútbol.

Pese a que cuesta creerlo, el SAU perdió todos los puntos que ganó en cancha en esta temporada. Y ojo, que pese a todos los problemas, habían sumado 31 unidades tras nueve triunfos, cuatro empates y nueve caídas, un puntaje que por lo menos les hubiese permitido mantener la categoría.

Así quedó San Antonio Unido en la Segunda División Profesional del Fútbol Chileno. | Foto: ANFP.

Cabe recordar que en abril San Antonio perdió tres puntos por el atraso de pago de remuneraciones. Esto se repitió en junio, lo que dio pie a una resta de seis unidades la ser reincidente.

El SAU fue condenado a jugar en la cuarta categoría del fútbol chileno. | Foto: San Antonio Unido.

Los Lilas intentaron salvarse de la seguidilla de sanciones, recurriendo a la garantía que dejan todos los clubes de la Segunda División. Sin embargo, también se atrasó también en su reposición, por lo que como multa se le quitó otro punto.

El fallo del Tribunal de Disciplina de la ANFP

Tras todo esto dicho, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP sentenció que “se CONFIRMA la sentencia de fecha 12 de septiembre de 2025 de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina con declaración que se modifica, en el solo sentido de establecer que el incumplimiento en la reposición de la garantía se configuró a partir del día 1 de agosto de 2025, por lo que se sanciona al Club San Antonio Unido S.A.D.P. con la resta de tres (3) puntos por cada semana completa de retardo (7 días corridos), contada desde el 1 de agosto de 2025 y hasta la fecha en que la reposición de la garantía se acredite por el Club sancionado. Dichos puntos deberán ser descontados de los obtenidos por el club en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Segunda División”.

De esta manera, San Antonio Unido deberá jugar en la temporada 2026 en la Tercera A, división en la que no jugaban hace 13 años.