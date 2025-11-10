La Segunda División Profesional del fútbol chileno está por llegar a su final con muy poco por jugar. Esto lo decimos porque a falta de dos fechas por disputarse ya se sabe quien es el campeón y cuál será el equipo que perderá la categoría.

Y es que el título de Deportes Puerto Montt y el descenso vía escritorio de San Antonio Unido, que bajó a Tercera A luego de sufrir una resta de 52 puntos a lo largo del año, dejó todo definido en nuestra tercera categoría del balompié criollo.

Quizás por lo mismo el interés de programar un partido en un horario más o menos decente desapareció totalmente entre quienes deciden. Por lo mismo, basta con ver la insólita hora en que se jugó este lunes y bajo la escuálida asistencia de hinchas.

El partido del fútbol chileno que vieron apenas 40 hinchas

En el cierre de esta fecha 24 se vieron las caras hoy lunes 10 de noviembre desde las 12:30 horas San Antonio Unido y Concón National en el Estadio Municipal de Lo Barnechea. Al margen del resultado, que terminó 3-1 a favor de los aurinegros, llamó la atención la casi nula asistencia al encuentro.

Concón National venció por 3-1 al SAU por la fecha 24 de la Segunda División del fútbol chileno. | Foto: @diegoascenso24_

De acuerdo a información de ADN Radio, solo unas 40 personas llegaron a ver el compromiso al recinto ubicado en el sector nororiente de Santiago. La situación era de esperarse, ya que además del día y hora del partido, era entre dos elencos que ni siquiera juegan en la Región Metropolitana.

Con este resultado Concón National escaló al séptimo puesto de la Segunda División Profesional con 27 puntos, mirando todavía de lejísimos los 51 puntos con que Puerto Montt aseguró el campeonato y único ascenso a la Primera B.