Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Lamentable: El partido del fútbol chileno que llevó apenas 40 hinchas al estadio

San Antonio Unido y Concón National bajaron el telón de la fecha 24 de la Segunda División Profesional 2025 con una escuálida asistencia en el Estadio Municipal de Lo Barnechea.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Un partido de fútbol profesional en Chile apenas llevó a 40 personas al estadio.
© Photosport.Un partido de fútbol profesional en Chile apenas llevó a 40 personas al estadio.

La Segunda División Profesional del fútbol chileno está por llegar a su final con muy poco por jugar. Esto lo decimos porque a falta de dos fechas por disputarse ya se sabe quien es el campeón y cuál será el equipo que perderá la categoría.

Y es que el título de Deportes Puerto Montt y el descenso vía escritorio de San Antonio Unido, que bajó a Tercera A luego de sufrir una resta de 52 puntos a lo largo del año, dejó todo definido en nuestra tercera categoría del balompié criollo.

Quizás por lo mismo el interés de programar un partido en un horario más o menos decente desapareció totalmente entre quienes deciden. Por lo mismo, basta con ver la insólita hora en que se jugó este lunes y bajo la escuálida asistencia de hinchas.

Habla el ex DT de San Antonio Unido, el equipo más sancionado del fútbol chileno en 2025: “Renuncié y el club me pidió…”

ver también

Habla el ex DT de San Antonio Unido, el equipo más sancionado del fútbol chileno en 2025: “Renuncié y el club me pidió…”

El partido del fútbol chileno que vieron apenas 40 hinchas

En el cierre de esta fecha 24 se vieron las caras hoy lunes 10 de noviembre desde las 12:30 horas San Antonio Unido y Concón National en el Estadio Municipal de Lo Barnechea. Al margen del resultado, que terminó 3-1 a favor de los aurinegros, llamó la atención la casi nula asistencia al encuentro.

Concón National venció por 3-1 al SAU por la fecha 24 de la Segunda División del fútbol chileno. | Foto: @diegoascenso24_

Concón National venció por 3-1 al SAU por la fecha 24 de la Segunda División del fútbol chileno. | Foto: @diegoascenso24_

De acuerdo a información de ADN Radio, solo unas 40 personas llegaron a ver el compromiso al recinto ubicado en el sector nororiente de Santiago. La situación era de esperarse, ya que además del día y hora del partido, era entre dos elencos que ni siquiera juegan en la Región Metropolitana.

Publicidad
Jaime Vera infla el pecho por el campeón Puerto Montt en la Liga 2D: “Agarramos un equipo casi desaparecido”

ver también

Jaime Vera infla el pecho por el campeón Puerto Montt en la Liga 2D: “Agarramos un equipo casi desaparecido”

Con este resultado Concón National escaló al séptimo puesto de la Segunda División Profesional con 27 puntos, mirando todavía de lejísimos los 51 puntos con que Puerto Montt aseguró el campeonato y único ascenso a la Primera B.

Lee también
Tudor agranda polémica de Colo Colo: dardos a Pavez por elogio a la UC
Colo Colo

Tudor agranda polémica de Colo Colo: dardos a Pavez por elogio a la UC

Bonito gesto en la U: Tucu Contreras sorprende y emociona a pequeño hincha
U de Chile

Bonito gesto en la U: Tucu Contreras sorprende y emociona a pequeño hincha

Indignación en la U: Lea Fernández furioso por este motivo tras victoria
U de Chile

Indignación en la U: Lea Fernández furioso por este motivo tras victoria

"No sigue": sepultan el futuro de Esteban Pavez en Colo Colo
Colo Colo

"No sigue": sepultan el futuro de Esteban Pavez en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo