Universidad de Chile

Renato Paiva vuelve a la órbita como DT de U de Chile: “Un gigante, no puedes negarte a un grande”

El principal candidato de la U para reemplazar a Álvarez se había alejado, pero volvió solito a la órbita: quiere ser el DT de la U, llena con elogios al Chuncho y descarta opción de la selección peruana.

Por Diego Jeria

Renato Paiva se vuelve a poner en la fila de Universidad de Chile con gran elogio a la U.
Hay movimientos en Universidad de Chile. Es que a espera de concretar la polémica y bullada salida de Gustavo Álvarez como DT del Chuncho, hay una nueva luz de esperanzas al final del túnel en la U. ¡Se reactiva una opción que estaba caída!

Es que el portugués Renato Paiva, el principal candidato para Azul Azul, volvió solo a la fila y reconoció que le seduce el buzo de la U, no así el de una selección en medio del interés de Perú.

En conversación con el medio luso A Bola, Paiva el adiestrador de 55 años reveló que “veo a la Universidad de Chile como un gigante del campeonato chileno y un club muy importante en el panorama sudamericano. Es un club que lucha constantemente por ser campeón, y por supuesto eso siempre atrae a un entrenador“.

Sostiene que “me gustan los grandes retos, pero lo único que puedo decir ahora es que la U es un club muy grande, y ningún entrenador puede decir que no a los grandes clubes“.

Paiva, elogios a la U… no rotundo a la selección de Perú

Respecto a la posibilidad de Perú, y contrario a lo manifestado sobre la U, sentencia tajante que “me siento demasiado joven para entrenar a una selección nacional, aún es muy pronto. Lo que quiero es entrenar todos los días, tener partidos. Eso es lo que me desafía”.

De esta forma, las palabras de Paiva lo alejan casi completamente de la selección de Perú, donde asomaba con fuerzas, y lo vuelven a meter en órbita cercana de Universidad de Chile. Ahora Azul Azul deberá pensar cómo aborda el tema económico, la gran traba para contratar a un DT que acaba de manifestar su deseo por dirigir al Chuncho, mientras en paralelo intentan conseguir que Francisco Meneghini cambie de dirección

Cabe recordar que Paiva ha sido candidato para el banco azul con Meneghini, Martín Anselmi, y en menor medida Ariel Holan. Paqui Meneghini asoma virtualmente renovado en O’Higgins, mientras Anselmi respondió con un no a la propuesta.

Así las cosas, el candidato fuerte de los tres principales entrenadores que sondeó la U vuelve a ser opción para reemplazar a Gustavo Álvarez, como posible y flamante nuevo entrenador de La Chile, con interés reconocido por el mismo DT y grandes elogios al Chuncho.

