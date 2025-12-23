Universidad de Chile confirmó a Francisco Meneghini como la gran carta para transformarse en el nuevo entrenador de los azules para la temporada 2026, luego de la última reunión de directorio de Azul Azul.

El ex técnico de O’Higgins, que le quitó el cupo a la U a la Copa Libertadores, asume dentro de un ambiente que esperaba otro nombre por las versiones que habían salido en la prensa.

Por lo mismo, hubo una explicación en la interna de la U para hacer entender los motivos de pasar desde el portugués Renato Paiva a Paqui Meneghini, incluso con Michael Clark que dio vuelta su voto.

Fue en radio Cooperativa donde explicaron la situación en detalles para revelar cómo el argentino pasó de ser una carta no considerada, a ganar la votación en el último minuto.

Michael Clark y su grupo dejaron de lado su gusto por Paiva en la U

La dirigencia de Universidad de Chile se vio enfrentada a la realidad económica del club para la temporada 2026, pero, también, al conocimiento del fútbol chileno, en algo que fue relevante incluso para hacer tambalear al grupo de Michael Clark.

“El viernes el señor Paiva tenía un 95% acordado con la dirigencia para ser el nuevo entrenador de la U. Yo les decía, Paqui quizás era el quinto, pero nunca estuvo caído, porque había uno que empujaba por su nombre: Manuel Mayo”, explicó.

“El uno de Mayo era Nicolás Diez y se enfrió rápidamente, porque renovó con Argentinos Juniors. Ahí ya aquello se dio durante el último fin de semana cuando parte de la dirigencia dice hagamos el gasto”, detalló.

En ese sentido, según la versión de Cooperativa, vino el momento en que el director deportivo les hizo saber que de hacer el esfuerzo por Paiva, se quedan sin caja para refuerzos.

“Esa inversión en el técnico iba a ser merma en el plantel. Era Paqui o Paiva. Mayo lo fue patrocinando, tenemos dos opciones este cuesta tanto y este otro tanto. Si tenemos un técnico más caro habrá merma en el plantel y que necesitaba presupuesto en el mercado de jugadores para traer refuerzos”, profundizó.

“Se toma la decisión en manera conjunta, pero hay directores importantes que querían a Paiva del bloque Sartor, pero se deciden por Paqui por las lucas y el tema de conocimiento del medio”, finalizó.