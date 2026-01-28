La Liga de Primera y la Copa Chile cuentan los días para comenzar oficialmente la temporada 2026. Por lo que el mercado de fichajes empieza a apurar las gestiones ya que se acerca el cierre en el mes de febrero.

Esto ha provocado que varios jugadores empiezan a acelerar sus negociaciones y puedan cambiar de club en está temporada que se avecina. Lo que tiene como protagonista a Raimundo Rebolledo que se encuentra libre desde su salida de Everton.

El lateral derecho terminó su ciclo en el cuadro ruletero donde disputó 14 partidos, y fue parte de los más de diez jugadores que dejaron el cuadro de Viña del Mar. El tema es que ahora el tetracampeón con Universidad Católica busca nuevos horizontes.

El lateral intentó volver al elenco cruzado pero el portazo retumbó en San Carlos de Apoquindo. Por lo que ahora se acerca a otro club que tendrá participación en la Copa Sudamericana.

Esto tiene relación con Audax Italiano donde se avisa que el jugador estaría más que cerca para llegar. Así lo indicaron en Radio La Clave donde el cuadro que dirige Gustavo Lema ya sufrió la salida de Jorge Espejo y necesita reforzar dicha plaza para la llave ante Cobresal para lograr meterse en la fase de grupos.

Catuto Rebolledo podría ser nuevo jugador de Audax Italiano

¿Cuándo juega Audax Italiano?

El cuadro de La Florida debuta oficialmente este 2026 con la apertura de la Liga de Primera. Audax Italiano visita este viernes 30 de enero a Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Cabe consignar que la llave por Copa Sudamericana será el 3 de marzo y de visitante ante Cobresal. De ganar dicho encuentro, pasará directamente a la zona de grupos del torneo y asegura nada menos que 900 mil dólares como mínimo.