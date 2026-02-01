El ‘detalle’ que define el fichaje: La condición para que Colo Colo cierre al reemplazo de Pavez

Debutó Colo Colo y lo hizo de la peor manera. El elenco albo tuvo un muy bajo rendimiento ante Deportes Limache y cayó inapelablemente por 3-1 en el inicio de la Liga de Primera 2026, reavivando los fantasmas con los que cerró la pasada temporada.

En ese contexto, la llegada de nuevos refuerzos se vuelve urgente para un cuestionado Fernando Ortiz y también para Aníbal Mosa, presidente de ByN. Así, ya comenzó a circular una terna de nombres para reemplazar a Esteban Pavez, último jugador albo en abandonar el plantel para fichar por Alianza Lima.

Entre los candidatos aparece Álvaro Madrid, capitán de Everton de Viña del Mar, quien en una llamativa situaciónincluso fue apartado del plantel ruletero a la espera de que se defina su futuro.

Adelantan la fórmula para que Colo Colo fiche a Álvaro Madrid

El detalle fue dado a conocer por el periodista Diego Peralta, a través de su cuenta de X (@Peraltafifo). El comunicador, quien sigue de cerca la interna del elenco viñamarino, reveló la única condición bajo la cual Colo Colo podría quedarse con los servicios del mediocampista de 30 años.

Peralta citando un propio mensaje de él indicó el pasado 30 de enero que la cláusula de salida de Álvaro Madrid supera los 250 mil dólares, y lanzó una advertencia directa al Cacique: “Everton NO dejará salir al jugador a préstamo. La única opción para Colo Colo es, derechamente, pagar la cláusula. Si ponen el billete, Everton no pondrá ninguna oposición a la salida del ‘6’”.

Noticia relevante para Colo Colo, considerando que en este mercado de fichajes 2026 el club ha priorizado incorporaciones bajo la fórmula de préstamo con opción de compra, como en los casos de Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maxi Romero y hasta de Lautaro Pastrán, todavía no presentado. Sin embargo, si los albos desean contar con Álvaro Madrid, todo indica que esa vía no será posible y que deberán desembolsar el monto completo de su cláusula.

Los números de Álvaro Madrid el 2025

Álvaro Madrid fue un asiduo protagonista del fútbol chileno el 2025. El mediocampista de Everton disputó un total de 34 partidos la temporada pasada, 28 por campeonato, 5 de Copa Chile y uno de Copa Sudamericana (2.872 minutos en total).

Importante figuración donde a pesar de no ser su principal función, logró marcar en 2 oportunidades y asistir en otras 3 a sus compañeros.

