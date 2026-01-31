Colo Colo tuvo un debut del terror en la Liga de Primera, donde cayó 3-1 ante Deportes Limache. Y cuando todo son críticas para el equipo de Fernando Ortiz, al menos hay una buena noticia.

Es que tras el adiós de Esteban Pavez, se acerca un nuevo refuerzo en el mediocampo. De la lista inicial aprobada en la última reunión de directorio, solo quedan dos nombres: Pablo Ruiz y Álvaro Madrid.

“Palmo a palmo pelean Ruiz y Madrid para ser el elegido”, avisó Cristián Alvarado, periodista de Radio ADN. Sin embargo, desde Everton tomaron cartas en el asunto con su referente, haciendo recordar otra polémica ligada a los albos.

Colo Colo y el “gesto” para su fichaje

Desde Everton hicieron recordar el caso de Joaquín Montecinos, cuando el año pasado O’Higgins lo separó del plantel en medio de negociaciones con Colo Colo. Esta vez el aludido es Álvaro Madrid, capitán y referente viñamarino.

Álvaro Madrid se acerca a Macul /Photosport

“Ante el interés de ColoColo por Álvaro Madrid, Javier Torrente decidió separarlo del equipo titular hasta que se resuelva concretamente su situación”, reportó el periodista viñamarino, Diego Peralta.

Bajo la información de la citada fuente que cubre a Everton, la operación está muy cerca y entre él y Pablo Ruiz saldrá el próximo refuerzo de Colo Colo. Por ello, en las próximas horas debiera haber novedades.

“Pese a que aún no hay oferta concreta, los contactos con su representante se iniciaron en las últimas horas. En desarrollo”, cerró. Everton jugará este lunes como local ante U. La Calera, ya sin madrid considerado por ahora.