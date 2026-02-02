Un debut catastrófico tuvo Colo Colo en la Liga de Primera, porque en 27 minutos Deportes Limache demostró que el Cacique es un equipo muy mal trabajado y le marcó tres goles.

Los albos no se repusieron al pésimo arranque de partido ante los tomateros y terminaron perdiendo por 3-1 en Valparaíso, timbrando un arranque de torneo espantoso.

La situación de Colo Colo viene muy mal desde 2025, de hecho, suma tres derrotas en línea en el fútbol chileno y por ello una pronta salida del entrenador Fernando Ortiz no sería una novedad.

ver también Piden la salida de Fernando Ortiz y ya ven a Gustavo Álvarez en Colo Colo: “Es una buena…”

Guarello anticipa pronto despido de Fernando Ortiz en Colo Colo

La posible salida del Tano Ortiz de Colo Colo ya está en el ambiente, situación que analizó Juan Cristóbal Guarello, quien en La Hora de King Kong declaró que piensa que le queda poco al argentino en Macul.

“Yo creo que Ortiz está pedido. Ortiz está pedido. No veo ninguna reacción futbolística de Colo Colo, no veo nada”, partió señalando el comentarista.

Fernando Ortiz está muy cuestionado en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Creo que Ortiz está pedido. Si pierde el clásico con la U no tiene nada que hacer. Ojo que este año no tiene ni campeonato internacional, Colo Colo no tiene ni exigencia en la Copa Libertadores”, agregó.

Por último, Guarello fue más allá y dijo que si este sábado el Cacique pierde ante Everton en el estadio Monumental, Fernando Ortiz dejará su cargo.

“Si Colo Colo pierde con Everton el sábado, Ortiz está listo, se va, está lista su partida“, cerró.

ver también Ídolo de la U analiza la posible llegada de Gustavo Álvarez a Colo Colo: “No es hincha de…”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Publicidad