Colo Colo espera darle un pronto cierre a sus fichajes para la temporada 2026. A poco y nada del comienzo de la Liga de Primera 2026, los Albos tienen una dura misión: concretizar los últimos fichajes para paliar la salida de Lucas Cepeda.

En ese sentido, Lucas Pastrán viene de ser asegurado en la Ruca. Sin embargo, no es un nombre con el que se pretenda dar un cierre a las contrataciones. Esto, porque hay otros, como Víctor Dávila y Diego Valdés, que siguen sonando fuerte.

Precisamente, este último genera más cercanía en Macul. No por un tema de juego, sino porque financieramente parece más plausible que aterrice en la Ruca que Dávila, cuyo sueldo es altísimo.

ver también A Guarello le pica el bichito de la desconfianza por lesión de Cristian Zavala: “¿Dónde está el parte médico?”

Aseguran que lo de Valdés es un juego de representantes

Pero, para algunos, el interés por Diego Valdés genera suspicacia. Esto, debido a que no vendría precisamente a cubrir el mismo puesto que Lucas Cepeda, sumado a que Colo Colo ya cuenta con un “10” o un mediapunta, Claudio Aquino.

Según Juan Cristóbal Guarello, no hay inocencia en el seguimiento que Colo Colo ha hecho de Valdés. Todo tendría que ver, para el periodista, con un cruce de intereses en el que estaría involucrado un representante.

“¿Cuál es el tema con Diego Valdés? Que es un jugador caro y no es la posición que necesita Colo Colo. En realidad, hay que poner mucha atención con Gastón González“, lanzó JCG en La Hora de King Kong.

Publicidad

Publicidad

Fernando Ortiz y Diego Valdés se conocen desde la Liga MX | Getty Images

¿Quién es Gastón González?

Para describirlo, las palabras del propio periodista citado: “Es un representante chileno afincado en México. Mueve muchos jugadores en el fútbol chileno. Su empresa es Revival Fútbol”.

“¿Y cuál es el tema con Gastón González? Que es el que ofreció y el que trajo a Fernando Ortiz a Colo Colo. Entonces, resulta muy raro que el técnico esté pidiendo a Diego Valdés. Hace mucho ruido“, cerró Guarello.

Publicidad

Publicidad