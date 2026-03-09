Las cosas definitivamente están muy mal en Universidad de Chile. No sólo hablamos del ámbito deportivo, ya que en el plantel se observa un problema evidente como son las constantes ausencias por lesiones musculares.

La última de ellas acaba de ocurrir en el Estadio Nacional, durante el duelo ante Universidad de Concepción, donde uno de sus máximos referentes, el volante Charles Aránguiz, debió salir al minuto 26 por molestias en el isquiotibial de su pierna derecha.

A la espera de confirmarse la magnitud de la lesión del “Príncipe”, se trata nada menos que del quinto jugador en la U de Chile con problemas físicos. Un asunto que explica, en parte, la mala campaña que arrastran con Francisco Meneghini como técnico.

Aránguiz se suma a larga lista de lesionados en U de Chile

En el comienzo de la presente temporada, el creativo Lucas Assadi sufrió un esguince sindesmal de tobillo izquierdo, que lo bajó de los últimos tres encuentros del cuadro azul. Al ’10’ se suma el uruguayo Octavio Rivero.

El delantero que llegó como refuerzo a la U de Chile presenta molestias en su rodilla izquierda, y pese a que está bajo tratamiento conservador, desde la institución le hicieron un ultimátum de que si no estaba mejor, lo iban a operar.

A ellos se sumaron el argentino Juan Martín Lucero y el venezolano Bianneider Tamayo, ambos que sufrieron desgarros de diversa magnitud en el lance por Copa Sudamericana ante Palestino. Ahora se suma Aránguiz. Todo mal para el “León”.

