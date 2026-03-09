Universidad de Chile protagonizó un primer tiempo para el olvido ante la “U” de Concepción. Esto debido a que además de la lesión de Charles Aránguiz, se sumó el tanto de Daniel Barrea para los visitantes.

Cuando el reloj marcaba el minuto 38, Jeison Fuentealba pilló mal parada a la defensa de Francisco Meneghini y con su velocidad dejó en el camino a Matías Zaldivia y Franco Calderón. El formado en la U quedó frente a Gabriel Castellón y aprovechó de hacer un globito.

La caprichosa pegó justo en el travesaño y el peligro se alejó por unos segundos. Esto debido a que Daniel Barrea recibió el rebote en plena área y sin contratiempos logró anotar el primer tanto. Lo que desató los reclamos en el Estadio Nacional, especialmente contra el cometido de Paqui.

Por su parte el trasandino marcó su primer tanto con la camiseta del “Campanil” y en su primer partido de titular en la Liga de Primera. El goleador nacido en Cañuelas a sus 24 años ya sumó minutos en Godoy Cruz donde sufrió el descenso en 2025. Por lo que ahora busca su revancha en el fútbol chileno.

Daniel Barrea marcó el primer tanto del Campanil

¿Qué pasó en el gol de Universidad de Concepción?

La gran polémica se centró en el gol de Daniel Barrea ya que inició la jugada en dudosa ubicación. Lo que fue alertado por Aldo Schiappacasse y sembró la ilusión en Universidad de Chile. Incluso el comentarista de la transmisión oficial se sorprendió cuando José Cabero convalidó el tanto para la Universidad de Concepción.

Sin embargo, minutos más tarde el comunicador explicó lo ocurrido en el Estadio Nacional. TNT Sports aclaró que Nicolás Ramírez fue el gran culpable en el primer tanto de los del “Campanil”.

Esto debido a que el defensa fue quien habilitó en el inicio de la jugada a Fuentealba. Posteriormente fue el mismo central el que permitió que Barrea quedará en legítima posición para anotar el único ante frente a Gabriel Castellón.

