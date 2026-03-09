El argentino Facundo Mater se sumó como refuerzo a Universidad de Concepción esta temporada donde está a horas de enfrentar por primera vez a Universidad de Chile por la sexta fecha del Campeonato Nacional.

En ese contexto, ambas escuadras llegan en situaciones similares, obligados a sumar puntos para salir del final de la tabla, por lo que el Campanil saldrá buscando el triunfo.

Ante eso, el jugador fue consultado por AS Chile sobre cómo vive la previa y que significa jugar contra figuras consolidadas como Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

Mater no se arruga ante los históricos de la U

En conversación con el medio, el jugador argentino se refirió sobre las figuras de U de Chile y campeones de América, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz.

“Son jugadores fuera de serie, que lograron muchas cosas, tanto en la Selección como en el fútbol chileno”.

“Siempre se trata de disfrutar el jugar contra ese tipo de jugadores, pero hoy toca estar en contra y vamos a querer ganar, jugaremos a morir”.

Asimismo, añade que está tranquilo ante el encuentro. “Yo estoy tranquilo. Son partidos que uno intenta disfrutar, porque son equipos que tienen mucha gente y eso es lo lindo del fútbol. Quiero disfrutar el partido y salir a ganarlo como lo hacemos en todas las canchas”.

El jugador también se refirió al duro inicio del campeonato. “En el campeonato no arrancamos ni bien ni mal, yo creo que el equipo se viene conociendo, somos muchos chicos nuevos que llegaron este año, así que yo creo que el arranque es bastante positivo”.

