Colo Colo volvió al triunfo y se instaló en la punta de la Liga de Primera. Ahora, los albos se ponen a trabajar en su siguiente desafío, porque el próximo lunes 16 de marzo enfrentan a Huachipato en el Monumental.

El Cacique no quiere ceder terreno en la parte alta, donde está dominando con 12 puntos en seis fechas. Por eso mismo, la obligación está en ganarle a los acereros en casa, considerando también que luego vendrá un importante receso en el torneo con la disputa de la Copa de la Liga.

Toda la atención está puesto en el duelo del lunes, donde nuevamente se espera una alta convocatoria. Y es que desde Macul solicitaron un aforo de 42 mil personas para este encuentro que se disputará a las 20:30 horas.

Colo Colo quiere recibir a Huachipato a estadio lleno: este día también juegan las albas | Photosport

Colo Colo celebra una doble jornada en el Monumental

Lo especial del siguiente partido de los albos es que, justo en la previa, Colo Colo femenino hará su debut en el Campeonato Femenino contra Magallanes. Dicho duelo está pactado para el lunes 16 de marzo a las 17:30 horas.

Por ahora, la institución no se ha pronunciado sobre cómo funcionará el tema de las entradas para ambos días. Eso sí, cualquier asistente al Monumental tendrá que estar inscrito no solo en el Registro Nacional de Hinchas, sino que también en el Registro Facial (el nuevo sistema de reconocimiento biométrico).

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Huachipato el lunes 16 de marzo a las 20:30 horas.

Los albos solicitaron un aforo de 42.000 personas y exigirán Registro Facial para ingresar al Monumental.

Ese mismo día, a las 17:30 horas, será el encuentro entre Colo Colo y Magallanes en el inicio del Campeonato Femenino.