La liga brasileña se ha convertido en uno de los escenarios en los que algunos chilenos han conseguido visibilidad internacional. Erick Pulgar, Iván Román y Gonzalo Tapia son, en la actualidad, los tres jugadores que brillan en aquel país.

Precisamente, el último de ellos, el ex Universidad Católica, ha sido una sorpresa desde su arribo a Sao Paulo. Con pocas posibilidades y minutos en River Plate, Gonzalo Tapia partió al fútbol brasileño y nadie daba un peso por él. Pero, terminó tapando bocas.

Si bien fue banca en el último duelo del Sao Paulo, la derrota ante el Palmeiras por las semifinales del Campeonato Paulista, el seleccionado nacional sigue dejando buenas impresiones cada vez que ingresa. Y pese a su propio buen rendimiento y al segundo lugar de su equipo en el Brasileirao, Tapia tiene que lamentar una mala noticia.

Sorpresa para el plantel del Sao Paulo

Total sorpresa en el plantel que integra Gonzalo Tapia. Es que Hernán Crespo, DT de Sao Paulo, viene de ser despedido. Pese a estar segundo en el Brasileirao y a alcanzar las semifinales del torneo paulista, desde el cuadro Tricolor no aguantaron la eliminación ante el Verdao y decidieron finalizar su vínculo.

“Sao Paulo le desea a Hernán Crespo y su cuerpo técnico éxito en sus futuras carreras“, terminó sentenciando el comunicado de prensa con el que se anunció la salida del técnico y ex jugador argentino.

Hernán Crespo no parecía peligrar en la banca del Sao Paulo | Getty Images

De esta forma, recién iniciado el Brasilerao, Gonzalo Tapia se quedó sin su técnico. El mismo que le dio la confianza en momentos en los que las críticas eran mayores a las esperanzas. Esto puede ser una mala noticia para el jugador chileno.

