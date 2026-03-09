Javier Correa está en el centro de la polémica tras un par notable arrebatos en Colo Colo. El delantero argentino parece no aceptar que está perdiendo el puesto en delantera y por lo mismo ha dejado en claro su molestia en las últimas semanas.

La más notable ocurrió el pasado domingo, donde tras la victoria sobre Audax Italiano evitó quedarse en el campo de juego para celebrar con sus compañeros y en solitario se marchó a camarines. Además, no le aceptó el saludo a uno de los ayudantes de Fernando Ortiz.

Esto fue analizado por Maximiliano Romero, quien justamente podríamos decir es el gran responsable de estar dejando a Correa en la banca. El ex O’Higgins está siendo mucho más productivo, con tres goles que han aportado mucho para que el Cacique sea puntero en el torneo.

Luego de la victoria sobre los audinos, donde fue el autor del gol de la victoria para los albos, el atacante habló con los medios, donde le dio una clase a Correa de cómo llevar la competencia por una camiseta de titular.

Romero y su competencia con Correa en Colo Colo

El argentino afirmó en el Bicentenario de La Florida que “la competencia con Javi Correa es sana. La verdad que en este tiempo es muy buena la relación y bueno, llegamos cómodos los dos. Pero la competencia, claramente por mi parte, no le deseo el mal. Ojalá que cuando entre, haga goles y lo mejor para el equipo”.

“Obviamente que los objetivos son claros de principio de temporada. Es mío, me lo guardo para mí. En otro momento lo diré. Partido a partido vamos a ir sumando. Yo vivo del gol y tengo que hacer goles para beneficiar al equipo”, agregó.

Javier Correa no ha podido brillar en estos primeros meses del 2026 con la camiseta de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Sobre lo que fue el triunfo luego de caer ante la U, Romero aseguró que “perder el clásico dolió mucho, pero supimos dar vuelta rápido la página para que este partido lo podamos sacar adelante”.

Para cerrar y apuntando a la posición donde más le gusta jugar, el trasandino sostuvo que “prefiero jugar como centrodelantero, pero he tenido técnicos que me han hecho jugar por izquierda y derecha. Como dije, no me molesta tanto”.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Huachipato el lunes 16 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026.

