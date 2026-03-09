Una importante victoria sumó Colo Colo el pasado sábado ante Audax Italiano, la cual le permitió quedar en el topa de la clasificación de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Los albos vencieron por 1-0 en el césped artificial de La Florida, gracias al tempranero gol del argentino Maximiliano Romero, quien jugó como único piloto de ataque ante los audinos.

El ex O’Higgins se quedó con la titularidad a punta de goles, ya lleva tres tantos en el torneo, por lo que se quedó en la banca el también transandino Javier Correa, a quien no le gustó mucho ser suplente.

Gustavo de Luca y la suplencia de Javier Correa en Colo Colo

La situación de los delanteros de Colo Colo la analizó el ex ariete del Cacique Carlos Gustavo de Luca, quien explica junto a RedGol que Correa la tendrá difícil de ahora en adelante.

“Le dieron la posibilidad a Romero de jugar solo y la aprovechó. Gracias a él Colo Colo se llevó una victoria importante para quedar en la cima”, dijo el campeón de la Recopa con el cuadro blanco.

“Correa se va a tener que a acostumbrar a la banca. A Colo Colo le resultó jugar sin él como titular ante Audax y Romero está mejor de cara al gol. Colo Colo tiene que pensar en seguir sumando puntos para pelear el título”, cerró el tema.

El próximo partido de Colo Colo será el próximo lunes 16 de marzo, cuando desde las 20:30 horas se mida ante Huachipato en el Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

