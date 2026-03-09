Es tendencia:
Patricio Yáñez agranda al nuevo Arturo Vidal líbero de Colo Colo: “Es para destacarlo”

El ex jugador del Cacique analizó el juego del King y alabó el cometido que tuvo en la victoria ante Audax Italiano.

Por Carlos Silva Rojas

© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTArturo Vidal jugó un buen partido ante Audax.

Colo Colo se recuperó tras la derrota del Superclásico ante Universidad de Chile y sumó una victoria importante frente a Audax Italiano, que lo deja en la cima de la Liga de Primera.

Los albos se impusieron por 1-0 ante los itálicos en La Florida, gracias al solitario tanto del delantero argentino Maximiliano Romero, cuando el compromiso recién comenzaba.

Uno de los puntos altos del Cacique ante Audax fue Arturo Vidal, quien jugó de último hombre en la victoria del puntero y destacaron su rendimiento como defensor en Colo Colo.

Pato Yáñez destaca el cometido de Arturo Vidal como líbero

El rendimiento de Arturo Vidal fue analizado por Patricio Yáñez, quien alabó el cometido del ex seleccionado nacional como el líder de la defensa de Colo Colo ante Audax Italiano.

Lo de Arturo Vidal es para destacarlo, fue un muy buen partido de Vidal. Me parece que en esa trabajo ya lo venía haciendo cuando jugaba Colo Colo con línea de 4, porque cuando se proyectaban los laterales él se metía en la defensa. Me pareció correcto”, dijo el Pato en radio Agricultura.

Arturo Vidal jugó de defensor en Colo Colo. Foto: Diego Martin/Photosport

“El mediocampo de Colo Colo luchó. Fue un Colo Colo con overol, no se esperaba la acción de las figuras, fue trabajo en equipo”, agregó sobre la victoria alba.

Colo Colo suma 12 puntos de 18 posibles y es el único líder de la Liga de Primera tras seis fechas.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

