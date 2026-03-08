Arturo Vidal fue la figura de Colo Colo en el triunfo frente a Audax Italiano. Los albos lavaron las heridas del Superclásico para ganar tres puntos que ponen al Cacique en la punta de la tabla, con el King a la cabeza en un alto nivel.

De hecho, la transmisión oficial de TNT Sports eligió a Vidal como la figura, y eso que no cumplió su función habitual. Tras unas semanas, el Rey Arturo volvió a ejercer como defensa y fue el líbero en la línea de tres de Fernando Ortiz.

Por su parte, el sitio de análisis y estadísticas Sofascore le puso nota 7,6 a Vidal, la más alta del Cacique frente a Audax, haciendo recordar lasa mejores presentaciones del ex Juventus, Bayern Múnich y Barcelona.

La estadística de Vidal contra Audax

Pero eso no es todo: Vidal tuvo una precisión de pases del 88% (52 de 59), 79% de acierto de esos pases en el campo rival (15 del 19) y un 93% en terreno propio (37 de 40).

El mapa de calor de Arturo Vidal en Colo Colo contra Audax Italiano.

Asimismo, Arturo Vidal registró dos de dos entradas ganadas, una intercepción y dos despejes; tres bloqueos de remate y cinco recuperaciones de balón. Ganó cuatro de cinco duelos en el piso, dos de tres en el aire y sólo se comió un regate rival.

Esto confirma que Vidal fue el responsable de la solidez defensiva de Colo Colo contra Audax, asi como el encargado de la salida clara y distribución del primer balón del Cacique.

Con un Vidal renovado y cercano a su mejor nivel, ahora Colo Colo deberá prepararse para recibir a Huachipato por la séptima fecha de la Liga de Primera. El duelo está pactado para el próximo lunes 16 de marzo, desde las 20:30 horas, en el estadio Monumental.

