Arturo Vidal tuvo que cambiar su rol en Colo Colo para la visita al Audax Italiano justo una fecha después de la derrota en el Superclásico. El Rey se ubicó como líbero en la victoria alba sobre el Audax Italiano. Y tuvo un muy buen partido, tanto desde la salida de balón como en lo defensivo.

De hecho, le ganó varios duelos al uruguayo Diego Coelho. También al argentino Giovani Chiaverano. El Rey conversó con TNT Sports al cabo del partido y mostró su orgullo. “Se valora mucho levantarse después de perder un clásico en casa. Fue fuerte el golpe”, reconoció Vidal.

“Pero el equipo… realmente esta semana se portaron como hombres, afrontaron las críticas y ahora mejoraron para jugar este partido súper duro, en pasto sintético, donde no estamos acostumbrados. Feliz porque se ganó, por volver a dejar en cero nuestro arco y porque volvimos a la punta, que es lo más importante”, apuntó el centrocampista bicampeón de América.

Arturo Vidal en acción ante los Tanos. (Diego Martin/Photosport).

Tiene razón: nuevamente Colo Colo se subió a la cima de la tabla de posiciones. Y Vidal no escondió la ilusión por estar en la pelea de lo más alto. De hecho, cree que Colo Colo tiene tres argumentos muy potentes para quedarse con el trofeo ganador.

Según él, “tenemos mucha madurez, un buen equipo, un equipo joven, de mucha hambre de lograr cosas importantes. Sabemos que la presión será muy fuerte, pero estamos preparados”. Una declaración de principios que marca el deseo de ser campeón nuevamente.

Sobre todo después del tortuoso centenario institucional colocolino. “Estamos trabajando al mil por ciento, se nos dio un triunfo muy importante. Este año debemos tratar de ganar todo lo que juguemos, tenemos un muy buen equipo y esperamos que las cosas se nos den”, dijo también Arturo Vidal.

Vidal pone a Colo Colo como fuerte candidato al título tras superar al Audax Italiano

Arturo Vidal sabe que en Colo Colo tendrá varios roles, como el que tuvo ante Audax Italiano, más cerca de los defensores y el arquero. “Me encanta entrar a la cancha, no importa la posición”, le dijo el King al periodista Daniel Arrieta al borde del campo de juego.

“Trato de cumplir y hacer lo que me pide el entrenador. Me tocó jugar atrás, antes jugué adelante. Pero estoy disfrutando mucho, feliz de aportar un granito arena y volver a tomar la punta”, marcó Vidal con satisfacción. Como si repetir el título ganado en 2024 fuera lo único que le importa.

Arturo Vidal se suma al festejo para el gol de Maxi Romero. (Felipe Zanca/Photosport).

Por si quedaban dudas, insistió en eso. “Nuestros objetivos son claros este año. Muy feliz por la gente y el equipo, esto ayudará mucho para lo que viene”, cerró Arturo Vidal, quien ya mira de reojo el desafío en el Monumental frente a Huachipato.

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Colo Colo subió al primer lugar de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026.