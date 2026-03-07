Fernando Ortiz sacudió la pizarra de Colo Colo tras caer en el Superclásico. Y con miras al partido ante Audax Italiano, la gran sorpresa apareció en la ofensiva, con la salida de Javier Correa.

El cuestionado delantero argentino comerá banca y ante la información que apunta a una pataleta al enterarse de su suplencia, el DT albo alzó la voz. Y ya lo había adelantado durante la semana con sus dichos.

“Obviamente que a la falta de contundencia como entrenador tengo que buscarle la variante, sin importar el nombre que esté dentro del campo de juego”, dijo. Pero minutos antes del duelo en La Florida, el Tano volvió a tocar el tema y fue lapidario.

Ortiz explica la suplencia de Correa en Colo Colo

En diálogo con TNT Sports previo al Audax vs Colo Colo, Fernando Ortiz se las cantó clarita a Javier Correa con su situación en Colo Colo. Más aún dado el buen momento goleador de Maxi Romero.

Correa lo pasa mal en Colo Colo /Photosport

“Es lo mejor para la institución, tanto Javier (Correa) y Maxi (Romero) son excelentes delanteros, pero uno busca variantes por dentro y fuera”, aseguró el entrenador.

Y en cancha rápidamente su movida dio resultado, ya que antes de los 10 minutos Maxi Romero volvió a anotar y se matriculó como momentáneo goleador albo esta temporada.

Por su parte, Javier Correa ha debido lidiar con su físico, lesiones y ahora la suplencia en 2026. Ahí también le pesan sus polémicas celebraciones mandando mensajes y haciendo callar a sus críticos, según él mismo expresó.