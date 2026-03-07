La decisión de Fernando Ortiz movió el piso en Colo Colo en el estadio Monumental, quien dejó fuera de la titularidad a Javier Correa para la visita a Audax Italiano.

Los albos visitarán al cuadro de La Florida en el estadio Municipal con una nueva polémica en la interna de su camarín, luego de mandar a sentar al delantero argentino.

Así lo dejaron saber en radio ADN, donde aseguran que este golpe del entrenador “puede costarle caro”, por la importancia que tiene Correa en la interna del grupo de jugadores.

“Compleja la cosa en Colo Colo, yo sé que no cayo bien en Correa ser dejado en la suplencia, no se lo tomó bien”, explicaron en la información.

Javier Correa asume el duro golpe de Fernando Ortiz en Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Correa fue sentado al banco en Colo Colo

Fue la periodista Pamela Juanita, comentarista en radio ADN, quien puso sobre la mesa el golpe que fue el sacar a Javier Correa de la titularidad de Colo Colo, con un golpe fuerte del técnico Fernando Ortiz.

“Él es un hombre acostumbrado a llevar el pandero, tomar decisiones, imponerse en el camarín, incluso a los juveniles, poner su carrea adelante de todos”, explicó en un comienzo.

“No lo tomó muy bien y Ortiz se dio cuenta de que en realidad esto le puede costar caro, dejar a Correa en el banco, porque a veces cuando pasan estas cosas, con los golpes de timón necesarios, porque Correa no está rindiendo y el 9 es Romero hasta el momento, te pasan la cuenta porque te la cobran después, se puede mover el camarín y Ortiz se dio cuenta. Siente como que quieren sacarlo”, profundizó.

Colo Colo visita esta tarde (18.00 horas) a Audax Italiano con la idea de levantar tras la dolorosa derrota ante Universidad de Chile en el Superclásico disputado en el estadio Monumental.

