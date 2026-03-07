Es tendencia:
Chile vs. Paraguay: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el amistoso de La Roja Femenina

La Roja se medirá con Paraguay de cara a los próximos desafíos por la Liga de Naciones.

Por Franccesca Arnechino

la Selección Chilena Femenina, que se medirá en un duelo amistoso ante su similar de Paraguay.
© La Rojala Selección Chilena Femenina, que se medirá en un duelo amistoso ante su similar de Paraguay.

La Roja Femenina regresó a la acción este miércoles en Ypané, donde enfrentó a su símil de Paraguay en el marco de la primera Fecha FIFA de la temporada 2026.

Pese a que las dirigidas por Luis Mena no mostraron su mejor versión, se impusieron gracias a las intervenciones de Ryann Torrero y al gol de Mary Valenciaen un partido disputado bajo una intensa lluvia en el Estadio CARFEM.

Chile vs. Paraguay: Horario y dónde ver a La Roja

El próximo partido entre la Selección Chilena Femenina y Paraguay se juega este sábado 7 de marzo, a partir de las 19:00 horas de Chile, en el segundo y último amistoso de la gira de Chile a Paraguay.

El duelo entre chilenas y paraguayas será transmitido por TV a través de la señal de Chilevisión y ESPN 5. Además, el partido se podrá ver en vivo y online a través de Chilevisión Web, el canal oficial de CHV en YouTube y la aplicación MiCHV.

Estos son los canales según tu cableoperador:

CHV

  • 11.1 (TDT)

Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
ESPN 5

  • VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
  • DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
  • Claro:177 (SD) – 477 (HD)
  • Entel: 218 (HD)
  • Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
  • TU VES: 516 (SD)
