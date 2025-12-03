La selección chilena terminó la fecha FIFA con derrota ante Perú (3-1) y victoria en casa contra Paraguay (1-0), por la tercera y cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, torneo que clasifica a la Copa del Mundo 2027.

La Roja femenina alcanzó 7 puntos en el tercer lugar, por ahora con cupo al repechaje. Pero habrá que ver cómo resultan los próximos desafíos, contra rivales y un detalle que desde ya complica al entrenador Luis Mena.

En abril de 2026 el representativo nacional volverá a la acción por los puntos, de local contra Argentina, de visita ante Colombia… y frente a Uruguay en Montevideo… será fecha triple con tres duelos en nueve días.

Mena aterrado con la triple fecha de La Roja

“Ahora nos toca una triple fecha, donde enfrentaremos de local a Argentina y luego visitaremos a Colombia y Uruguay. Va a ser terrible, de verdad. Incluso, no sé si será tan aconsejable a nivel físico, por el esfuerzo que pueden hacer nuestras jugadoras”, dijo Lucho Mena.

La Roja derrotó a Paraguay y en abril se le viene fecha triple. (Foro: Federación de Fútbol de Chile)

El DT de Chile agregó que “tenemos que planificar bien esa triple fecha, que será importantísima porque nos enfrentamos con rivales directos. Va a ser complicado“.

Por otro lado, el ex defensa de Colo Colo expuso que “me hubiera encantado terminar el año con 10 puntos, era lo ideal y lo que nosotros teníamos en mente, pero esto es fútbol“.

“Queremos llevar a Chile a lo más alto. Sé que será complicado, que vamos a tener caídas, pero hay que saber levantarse rápidamente y recomponer todo”, sentenció LuisMena.