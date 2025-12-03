Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena Femenina

Luis Mena preocupado por el próximo desafío de la selección chilena femenina: “Va a ser terrible, de verdad”

El DT de La Roja Femenina habló tras el triunfo contra Paraguay: faltan meses, pero se preocupa de sobremanera por lo que viene: fecha triple en abril con tres partidos en nueve días.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
DT de La Roja femenina ya piensa en un durísimo obstáculo para abril.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTDT de La Roja femenina ya piensa en un durísimo obstáculo para abril.

La selección chilena terminó la fecha FIFA con derrota ante Perú (3-1) y victoria en casa contra Paraguay (1-0), por la tercera y cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, torneo que clasifica a la Copa del Mundo 2027.

La Roja femenina alcanzó 7 puntos en el tercer lugar, por ahora con cupo al repechaje. Pero habrá que ver cómo resultan los próximos desafíos, contra rivales y un detalle que desde ya complica al entrenador Luis Mena.

En abril de 2026 el representativo nacional volverá a la acción por los puntos, de local contra Argentina, de visita ante Colombia… y frente a Uruguay en Montevideo… será fecha triple con tres duelos en nueve días.

La Roja tropieza en la Liga de Naciones: pierde el invicto en dura derrota ante Perú

ver también

La Roja tropieza en la Liga de Naciones: pierde el invicto en dura derrota ante Perú

Mena aterrado con la triple fecha de La Roja

Ahora nos toca una triple fecha, donde enfrentaremos de local a Argentina y luego visitaremos a Colombia y Uruguay. Va a ser terrible, de verdad. Incluso, no sé si será tan aconsejable a nivel físico, por el esfuerzo que pueden hacer nuestras jugadoras”, dijo Lucho Mena.

La Roja derrotó a Paraguay y en abril se le viene fecha triple. (Foro: Federación de Fútbol de Chile)

La Roja derrotó a Paraguay y en abril se le viene fecha triple. (Foro: Federación de Fútbol de Chile)

El DT de Chile agregó que “tenemos que planificar bien esa triple fecha, que será importantísima porque nos enfrentamos con rivales directos. Va a ser complicado“.

Publicidad

Por otro lado, el ex defensa de Colo Colo expuso que “me hubiera encantado terminar el año con 10 puntos, era lo ideal y lo que nosotros teníamos en mente, pero esto es fútbol“.

Christiane Endler y triunfazo de La Roja “Ahora sí me siento preparada; vamos a clasificar al Mundial”

ver también

Christiane Endler y triunfazo de La Roja “Ahora sí me siento preparada; vamos a clasificar al Mundial”

Queremos llevar a Chile a lo más alto. Sé que será complicado, que vamos a tener caídas, pero hay que saber levantarse rápidamente y recomponer todo”, sentenció LuisMena.

Lee también
La Roja femenina sufre dura caída ante Perú
Selección Chilena

La Roja femenina sufre dura caída ante Perú

Lucho Mena explica cómo se gestó el regreso de Tiane Endler a La Roja
Femenino

Lucho Mena explica cómo se gestó el regreso de Tiane Endler a La Roja

Emblema albo le deja una clara tarea a Ortiz: “Que haga jugar a…”
Colo Colo

Emblema albo le deja una clara tarea a Ortiz: “Que haga jugar a…”

¡Último minuto! Peñarol toma impensada decisión con Cortés
Colo Colo

¡Último minuto! Peñarol toma impensada decisión con Cortés

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo