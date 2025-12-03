La Roja femenina dio un paso muy importante en el camino al Mundial 2027 y venció a Paraguay en la Liga de Naciones de Conmebol. Después de la derrota contra Perú en el Cusco, era obligatorio ganar para seguir en carrera mundialista y así los hizo el equipo de Luis Mena.

Con importantes cambios en la oncena, como el ingreso de las jóvenes Vaitiare Pardo y Ámbar Figueroa, ambas futbolistas de muy buena temporada en U. Católica, Chile se impuso por la mínima ante Paraguay en El Teniente de Rancagua y se acercó a zona de clasificación directa.

Yanara Aedo marcó el único gol del partido a los 33′. En una contra, Pardo se adelantó por la derecha, mandó un centro atrás y apareció Aedo, quien envió un remate que golpeó en el travesaño y después se metió en el arco para el 1-0.

Con este resultado, la Roja se puso tercera en la Liga de Naciones de Conmebol con siete puntos. En la punta quedó Venezuela con ocho unidades y en segundo lugar Argentina con siete, pero mejor diferencia de gol que Chile. Hasta ahí clasifican directo. Chile aparece 3° y Colombia 4° también con siete unidades, ambos clasificando al repechaje mundialista.

Chile vs Paraguay: la Roja femenina se ilusiona en la Liga de Naciones

Ahora, la Roja femenina tiene una larga espera para volver a competir por las Eliminatorias. La próxima fecha doble de la Liga de Naciones se disputará en abril, donde Chile enfrentará a Argentina, Colombia y Uruguay.

“En abril jugamos contra tres rivales directos y tenemos que ir con todo y ganar esos partidos porque queremos la clasificación. Nos vamos a jugar la vida”, declaró Yanara Aedo, quien ahora vuelve a Colo Colo para jugar la final de la Liga Femenina contra U. de Chile.