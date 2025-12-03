Es tendencia:
Preocupación

Destapan el preocupante estado de salud de Esteban Paredes: “Lamentablemente sufrió…”

El ex delantero de Colo Colo y la selección chilena sufrió un problema médico que lo obligó a ausentarse del programa Fiebre de Baile.

Por Carlos Silva Rojas

Esteban Paredes tiene un problema de salud.
Uno de los delanteros más queridos de los últimos años en el fútbol chileno es Esteban Paredes, quien dejó su huella en Colo Colo y la Selección.

El Tanque es importante en la historia del balompié nacional, ya que se transformó en el goleador histórico de Primera División, superando a Francisco Chamaco Valdés.

Tras su retiro del fútbol Paredes se ha dedicado a varios emprendimientos, entre ellos ser parte del programa de TV Fiebre de Baile, donde tuvo un problema este martes.

Diana Bolocco revela el problema de salud de Esteban Paredes

Esteban Paredes no pudo participar de la edición de este martes del programa de CHV, por un problema médico, situación que fue contada por la animadora del espacio, Diana Bolocco.

“Nuestro capitán Esteban Paredes debió estar en la competencia de hoy”, dijo en primera instancia la conductora.

“Lamentablemente sufrió un alza de presión importante durante la tarde, por lo tanto, fue trasladado a un centro de salud“, agregó.

La situación de Esteban Paredes es estable, aunque preocupa su problema de presión, por lo que no pudo participar del show televisivo.

