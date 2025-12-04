Según la IA: Estos son los ‘grupos de la muerte’ de cara al sorteo al Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 vivirá un hito importante este viernes 5 de diciembre, cuando se realice el esperado sorteo de la fase de grupos. Evento a celebrarse en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos y que tiene un renovado formato de competición con 48 selecciones presentes, todas ellas divididas en 12 grupos de cuatro.
Es en este contexto que en RedGol nos adelantamos a este importante evento mundialista y le consultamos a cuatro inteligencias artificiales cuáles selecciones conformarán el denominado ‘grupo de la muerte’, conoce qué nos dijeron, a continuación.
ver también
Sorteo Mundial 2026: ¿Cómo se arman los grupos y qué países serán cabeza de serie?
Estos son los grupos de la muerte para la IA
La predicción de Gemini
La IA de Google predijo como ‘grupo de la muerte’ a los equipos, según ella, con mayor peso histórico y rendimiento reciente, determinando como cabeza de serie a Argentina en calidad de campeón defensor, junto a él está Croacia de la UEFA, Senegal de la CAF e Italia, combinado europeo que aún no está clasificado y que debe jugar la semifinal del Repechaje de las Eliminatorias Europeas ante Irlanda del Norte.
La predicción de Grok
La IA de X (antes Twitter) por su parte, seleccionó el ‘grupo de la muerte absoluto’, señalando como el más probable y ‘brutal’ del Mundial 2026, a la selección de Francia, campeona del mundo 2018, subcampeona 2022, además de la Uruguay de Marcelo Bielsa, Noruega de Erling Haaland y nuevamente a Italia.
La predicción de ChatGPT
La IA más conocida también hizo su pronóstico para el llamado grupo de la muerte del Mundial 2026 y en este caso tuvo una selección bastante similar a la de Grok, poniendo como cabecilla del grupo a la selección francesa, seguido por Uruguay nuevamente y Costa de Marfil en el Bombo 3, finalmente, el grupo lo cierra otra vez la selección de Italia.
La predicción de META
La IA de Meta, conglomerado que reúne a Facebook, Instagram y WhatsApp también fue parte de este ejercicio y su grupo de la muerte comienza con la actual campeona de Europa, España de Lamine Yamal, acompañada de Colombia en el Bombo 2 y dos selecciones habituales en este ranking, Noruega con Erling Haaland y en el Bombo 4, Italia, combinado que a pesar de no estar aún clasificado, de lograrlo, queda automáticamente como el rival más difícil del Bombo 4.
Este viernes se conocerán los 12 grupos que conformarán el Mundial 2026. (Foto: Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)