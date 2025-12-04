Según la IA: Estos son los ‘grupos de la muerte’ de cara al sorteo al Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 vivirá un hito importante este viernes 5 de diciembre, cuando se realice el esperado sorteo de la fase de grupos. Evento a celebrarse en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos y que tiene un renovado formato de competición con 48 selecciones presentes, todas ellas divididas en 12 grupos de cuatro.

Es en este contexto que en RedGol nos adelantamos a este importante evento mundialista y le consultamos a cuatro inteligencias artificiales cuáles selecciones conformarán el denominado ‘grupo de la muerte’, conoce qué nos dijeron, a continuación.

ver también Sorteo Mundial 2026: ¿Cómo se arman los grupos y qué países serán cabeza de serie?

Estos son los grupos de la muerte para la IA

La predicción de Gemini

La IA de Google predijo como ‘grupo de la muerte’ a los equipos, según ella, con mayor peso histórico y rendimiento reciente, determinando como cabeza de serie a Argentina en calidad de campeón defensor, junto a él está Croacia de la UEFA, Senegal de la CAF e Italia, combinado europeo que aún no está clasificado y que debe jugar la semifinal del Repechaje de las Eliminatorias Europeas ante Irlanda del Norte.

La predicción de Grok

La IA de X (antes Twitter) por su parte, seleccionó el ‘grupo de la muerte absoluto’, señalando como el más probable y ‘brutal’ del Mundial 2026, a la selección de Francia, campeona del mundo 2018, subcampeona 2022, además de la Uruguay de Marcelo Bielsa, Noruega de Erling Haaland y nuevamente a Italia.

La predicción de ChatGPT

La IA más conocida también hizo su pronóstico para el llamado grupo de la muerte del Mundial 2026 y en este caso tuvo una selección bastante similar a la de Grok, poniendo como cabecilla del grupo a la selección francesa, seguido por Uruguay nuevamente y Costa de Marfil en el Bombo 3, finalmente, el grupo lo cierra otra vez la selección de Italia.

La predicción de META

La IA de Meta, conglomerado que reúne a Facebook, Instagram y WhatsApp también fue parte de este ejercicio y su grupo de la muerte comienza con la actual campeona de Europa, España de Lamine Yamal, acompañada de Colombia en el Bombo 2 y dos selecciones habituales en este ranking, Noruega con Erling Haaland y en el Bombo 4, Italia, combinado que a pesar de no estar aún clasificado, de lograrlo, queda automáticamente como el rival más difícil del Bombo 4.

Publicidad

Publicidad