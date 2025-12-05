El sorteo del Mundial 2026 que se disputará en Norteamérica dejó un periplo bastante dispar para los representantes de Conmebol, como es el caso de la selección de Ecuador, que tendrá a un viejo conocido de Chile como técnico, Sebastián Beccacece.

“La Tri” cayó en el Grupo E, donde tendrá como cabeza de serie, y rival más fuerte a la tetracampeona Alemania, además de la debutante Curazao y su primer rival en la cita planetaria, los africanos de Costa de Marfil.

Por increíble que parezca, si bien no es la primera vez que Beccacece está en un Mundial, tras ser ayudante de Jorge Sampaoli con Chile en Brasil 2014 y Argentina en Rusia 2018, será su estreno como técnico y en una fecha importante para su carrera.

ver también El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 ya tiene definidos sus grupos: sorteo finalizado

Las vueltas de la vida para Beccacece rumbo al Mundial 2026

Resulta que la presencia del rosarino en la Copa del Mundo coincidirá con su debut absoluto como entrenador, del cual en Norteamérica se cumplirán 10 años de aquel periplo para el olvido con su primer equipo, la Universidad de Chile.

El estreno como entrenador de Beccacece se dio el 11 de enero del 2016 y se mantuvo en el cargo hasta septiembre de ese año, cuando fue despedido después de perder la Supercopa ante Católica en Concepción, con números para el olvido.

Entre torneos locales e internacionales, el estratega dirigió a la U en 25 compromisos, donde obtuvo apenas cinco victorias, con 10 empates y 10 derrotas, donde firmó un rendimiento del 33.3 por ciento. Quién iba a decir que una década después, será parte del Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Sus números al mando de Ecuador

Además de conseguir la clasificación para el Mundial 2026, Sebastián Beccacece posee buenos números en la escuadra sudamericana. En juegos oficiales registra seis triunfos, nueve igualdades y una caída, con un desempeño del 56.25 por ciento.