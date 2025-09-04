No estamos solos: Alemania arranca con una catastrófica derrota en las Eliminatorias de la UEFA

La selección chilena no es el único equipo que da lástima en las Eliminatorias, porque un gigante tuvo un patético inicio para el camino al Mundial de 2026, ya que Alemania perdió en el debut.

El equipo de Julian Nagelsmann se estrenó de la peor forma en las Clasificatorias, porque se inclinó por un claro 2-0 ante Eslovaquia.

Los germanos pusieron a todas sus figuras, entre ellos el nuevo creador de Liverpool Florian Wirtz, quien nada pudo hacer ante el sólido equipo eslovaco, que celebró en Brastislava.

ver también Gustavo Quinteros se pone el terno de candidato a la Roja y da su receta: “Hay que cambiar…”

Alemania parte de la peor forma en las Eliminatorias

Eslovaquia se hizo fuerte en calidad de local y abrió la cuenta a los 42 minutos, mediante la aparición de David Hancko, defensor que acaba de fichar en Atlético Madrid.

El equipo que vistió de azul estiró las cifras a los 55′, cuando su goleador David Strelec le dio cifras definitivas al partido.

Eslovaquia celebró en Bratislava. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Eslovaquia suma los primeros tres puntos y queda como gran candidato en el Grupo A, donde Alemania empieza de la peor forma.

En el próximo partido el cuadro ganador se medirá ante el modesto Luxemburgo, mientras que los alemanes reciben a Irlanda del Norte.

ver también Pato Yáñez siente amargura total a horas del duelo de La Roja contra Brasil: “No me genera…”

La tabla de posiciones del Grupo A

Publicidad