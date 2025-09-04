Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Eliminatorias

No estamos solos: Alemania arranca con una catastrófica derrota en las Eliminatorias de la UEFA

El cuadro germano debutó con el pie izquierdo en el camino para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Alemania debutó con una derrota en las Eliminatorias.
© Getty ImagesAlemania debutó con una derrota en las Eliminatorias.

La selección chilena no es el único equipo que da lástima en las Eliminatorias, porque un gigante tuvo un patético inicio para el camino al Mundial de 2026, ya que Alemania perdió en el debut.

El equipo de Julian Nagelsmann se estrenó de la peor forma en las Clasificatorias, porque se inclinó por un claro 2-0 ante Eslovaquia.

Los germanos pusieron a todas sus figuras, entre ellos el nuevo creador de Liverpool Florian Wirtz, quien nada pudo hacer ante el sólido equipo eslovaco, que celebró en Brastislava.

Gustavo Quinteros se pone el terno de candidato a la Roja y da su receta: “Hay que cambiar…”

ver también

Gustavo Quinteros se pone el terno de candidato a la Roja y da su receta: “Hay que cambiar…”

Alemania parte de la peor forma en las Eliminatorias

Eslovaquia se hizo fuerte en calidad de local y abrió la cuenta a los 42 minutos, mediante la aparición de David Hancko, defensor que acaba de fichar en Atlético Madrid.

El equipo que vistió de azul estiró las cifras a los 55′, cuando su goleador David Strelec le dio cifras definitivas al partido.

Eslovaquia celebró en Bratislava. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Eslovaquia celebró en Bratislava. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Publicidad

Eslovaquia suma los primeros tres puntos y queda como gran candidato en el Grupo A, donde Alemania empieza de la peor forma.

En el próximo partido el cuadro ganador se medirá ante el modesto Luxemburgo, mientras que los alemanes reciben a Irlanda del Norte.

Pato Yáñez siente amargura total a horas del duelo de La Roja contra Brasil: “No me genera…”

ver también

Pato Yáñez siente amargura total a horas del duelo de La Roja contra Brasil: “No me genera…”

La tabla de posiciones del Grupo A

Publicidad
Lee también
¡Siu! Cristiano lleva a Portugal a la final de Nations League
Internacional

¡Siu! Cristiano lleva a Portugal a la final de Nations League

Video: Ridículo defensivo de Italia que aprovecha Alemania
Internacional

Video: Ridículo defensivo de Italia que aprovecha Alemania

¿Por qué Manuel Neuer y Toni Kroos no juegan por Alemania?
Internacional

¿Por qué Manuel Neuer y Toni Kroos no juegan por Alemania?

¿Palo para Jarry? Sinner dice que él "juega bien y es buena persona"
Tenis

¿Palo para Jarry? Sinner dice que él "juega bien y es buena persona"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo