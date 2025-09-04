La selección chilena visita a Brasil por la 17° y penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La Roja ya no tiene oportunidades de conseguir boletos a la cita planetaria, pero con Ricardo Gareca ya fuera de la banca, Nicolás Córdova inicia su segundo interinato.

El entrenador de La Roja dejó fuera a toda la generación dorada, incluso prescindió de Brayan Cortés y Gabriel Castellón en el arco. Es un proceso completamente nuevo.

Lamentablemente, el partido no tiene muy eufórico a Patricio Yáñez, el ex delantero de la selección chilena.

Brasil-Chile: “No me genera nada”

“Por supuesto que hay que ver el partido, y comentarlo, pero hacía mucho rato que no me convocaba absolutamente nada un partido de La Roja“, dijo tajante Yáñez en Deportes en Agricultura.

El comentarista agregó que “lo digo en términos de ser atractivo, no me genera nada. Lo único que espero es que no sea un papelón de la selección, que los cabros jueguen relajados y tranquilos“.

“Muchos de ellos tienen experiencia, hay varios con hartos partidos en la selección. Que demuestren el nivel que tienen en sus clubes, similar o mejor, y esto lo evaluamos en noviembre. ¿Brasil? Un rival extraordinario, no le quito méritos (por su presente)“, sentenció Pato Yáñez.

Brasil y Chile se miden este jueves 4 de septiembre, desde las 20:30 horas en el estadio Maracaná. Tras el duelo de hoy, La Roja cerrará las eliminatorias el martes 9 como local contra Uruguay en el Estadio Nacional.