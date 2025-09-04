Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Pato Yáñez siente amargura total a horas del duelo de La Roja contra Brasil: “No me genera…”

El ex delantero de la selección chilena revela que el duelo de La Roja contra Brasil no le genera ambiente ni le provoca nada, amargado por el presente del equipo nacional.

Por Diego Jeria

Pato Yáñez no tiene ambiente de selección a horas del duelo contra Brasil.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTPato Yáñez no tiene ambiente de selección a horas del duelo contra Brasil.

La selección chilena visita a Brasil por la 17° y penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La Roja ya no tiene oportunidades de conseguir boletos a la cita planetaria, pero con Ricardo Gareca ya fuera de la banca, Nicolás Córdova inicia su segundo interinato.

El entrenador de La Roja dejó fuera a toda la generación dorada, incluso prescindió de Brayan Cortés y Gabriel Castellón en el arco. Es un proceso completamente nuevo.

Lamentablemente, el partido no tiene muy eufórico a Patricio Yáñez, el ex delantero de la selección chilena.

La fórmula de Nicolás Córdova para tomar las riendas del camarín del nuevo Chile

ver también

La fórmula de Nicolás Córdova para tomar las riendas del camarín del nuevo Chile

Brasil-Chile: “No me genera nada”

Por supuesto que hay que ver el partido, y comentarlo, pero hacía mucho rato que no me convocaba absolutamente nada un partido de La Roja“, dijo tajante Yáñez en Deportes en Agricultura.

Redebuta Córdova como DT de La Roja… ante Brasil: Pato Yáñez no se impregna de ambiente.

Redebuta Córdova como DT de La Roja… ante Brasil: Pato Yáñez no se impregna de ambiente.

El comentarista agregó que “lo digo en términos de ser atractivo, no me genera nada. Lo único que espero es que no sea un papelón de la selección, que los cabros jueguen relajados y tranquilos“.

Publicidad

“Muchos de ellos tienen experiencia, hay varios con hartos partidos en la selección. Que demuestren el nivel que tienen en sus clubes, similar o mejor, y esto lo evaluamos en noviembre. ¿Brasil? Un rival extraordinario, no le quito méritos (por su presente)“, sentenció Pato Yáñez.

Sin regalones: los números de los titulares de Chile ante Brasil en las eliminatorias

ver también

Sin regalones: los números de los titulares de Chile ante Brasil en las eliminatorias

Brasil y Chile se miden este jueves 4 de septiembre, desde las 20:30 horas en el estadio Maracaná. Tras el duelo de hoy, La Roja cerrará las eliminatorias el martes 9 como local contra Uruguay en el Estadio Nacional.

Lee también
Mundialista con la Roja pide "no hacer un papelón" y cruza los dedos por Barti
Selección Chilena

Mundialista con la Roja pide "no hacer un papelón" y cruza los dedos por Barti

Lamentable: Pato Yáñez revela otro "ridículo" tras el maracanazo de La Roja
Selección Chilena

Lamentable: Pato Yáñez revela otro "ridículo" tras el maracanazo de La Roja

Pato Yáñez preocupado del queque que Ortiz le hizo a Vidal
Colo Colo

Pato Yáñez preocupado del queque que Ortiz le hizo a Vidal

¿Por qué la Final de Sudamericana no se puede jugar en el Nacional?
Copa Sudamericana

¿Por qué la Final de Sudamericana no se puede jugar en el Nacional?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo