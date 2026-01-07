Es tendencia:
Kings League

Chile vs. Marruecos: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el Mundial de la Kings League

Chile va por su segundo triunfo para clasificar en la Kings League.

Por Franccesca Arnechino

Chile derrotó por 3-1 en penales a Países Bajos.
La selección chilena debutó ganando en la Kings Leaguetras imponerse a Países Bajos en la jornada inaugural del Grupo A. El encuentro estuvo lleno de intensidad y emociones, finalizando con un empate 3-3 en el tiempo reglamentario, lo que llevó la definición a los penales.

En la tanda de shootout, Chile fue más certero y terminó ganando por 3-1, triunfo que no solo asegura un comienzo perfecto en el certamen, sino que también fortalece la confianza y expectativas del equipo en los próximos desafíos.

Chile vs. Marruecos: Horario y dónde ver la Kings League

Chile enfrentará a Marruecos, este miércoles 7 de enero, desde las 18:00 hrs, por la Fecha 2 en el Mundial Kings League 2026. Recordemos que el torneo se realizará entre el 3 y 17 de enero en Brasil.

Para seguir al equipo chileno, podrás ver los partidos a través de Canal 13 y en su platarforma online en el 13GO. Además, en las redes de las Kings League, por Youtube y Twitch.

El equipo chileno está liderado por Arturo Vidal y el streamer Cristóbal “Shelao” Álvarez en su rol de capitanes, guiando a La Roja en este innovador certamen.

¿Cómo se juega la Kings League? Así es el formato del mundial en el que compite Chile

Nómina de Chile en la Kings League World Cup

  • Mathias Vidangossy
  • Piero Gárate
  • Rodrigo Martínez
  • Fernando Saavedra
  • Carlos González
  • Ángel Valenzuela
  • Matías Rojas
  • Matías Donoso
  • Matías Herrera
  • Ezequiel Luna
  • Christian Vilches
  • Ignacio Herrera
  • Juan Araya
Coach: Ignacio González
Capitanes: Arturo Vidal y Shelao

