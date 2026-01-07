La selección chilena debutó ganando en la Kings League, tras imponerse a Países Bajos en la jornada inaugural del Grupo A. El encuentro estuvo lleno de intensidad y emociones, finalizando con un empate 3-3 en el tiempo reglamentario, lo que llevó la definición a los penales.

En la tanda de shootout, Chile fue más certero y terminó ganando por 3-1, triunfo que no solo asegura un comienzo perfecto en el certamen, sino que también fortalece la confianza y expectativas del equipo en los próximos desafíos.

Chile vs. Marruecos: Horario y dónde ver la Kings League

Chile enfrentará a Marruecos, este miércoles 7 de enero, desde las 18:00 hrs, por la Fecha 2 en el Mundial Kings League 2026. Recordemos que el torneo se realizará entre el 3 y 17 de enero en Brasil.

Para seguir al equipo chileno, podrás ver los partidos a través de Canal 13 y en su platarforma online en el 13GO. Además, en las redes de las Kings League, por Youtube y Twitch.

El equipo chileno está liderado por Arturo Vidal y el streamer Cristóbal “Shelao” Álvarez en su rol de capitanes, guiando a La Roja en este innovador certamen.

Nómina de Chile en la Kings League World Cup

Mathias Vidangossy

Piero Gárate

Rodrigo Martínez

Fernando Saavedra

Carlos González

Ángel Valenzuela

Matías Rojas

Matías Donoso

Matías Herrera

Ezequiel Luna

Christian Vilches

Ignacio Herrera

Juan Araya

Coach: Ignacio González

Capitanes: Arturo Vidal y Shelao