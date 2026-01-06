Es tendencia:
¿Va por TV abierta? Confirman el canal que transmite Chile vs. Marruecos por la Kings League

Chile debutó con un contundente triunfo ante Países Bajo en el Mundial de la Kings League.

Por Franccesca Arnechino

Chile sigue en la Kings League esta semana.
© Instagram @chile_kwcnChile sigue en la Kings League esta semana.

La selección chilena vivió un debut memorable en la Kings Leaguetras imponerse a Países Bajos en la jornada inaugural del Grupo A. El encuentro estuvo lleno de intensidad y emociones, finalizando con un empate 3-3 en el tiempo reglamentario, lo que llevó la definición a los penales.

En la tanda de shootout, Chile fue más certero y terminó ganando por 3-1, triunfo que no solo asegura un comienzo perfecto en el certamen, sino que también fortalece la confianza y expectativas del equipo en los próximos desafíos.

¿Dónde ver a Chile vs. Marruecos en la Kings League?

Chile enfrentará a Marruecos, este miércoles 7 de enero, desde las 18:00 hrs, por la Fecha 1 en el Mundial Kings League 2026. Recordemos que el torneo se realizará entre el 3 y 17 de enero en Brasil.

Para seguir al equipo chileno, podrás ver los partidos a través de Canal 13 y en su platarforma online en el 13GO. Además, en las redes de las Kings League, por Youtube y Twitch.

¿Cómo se juega la Kings League? Así es el formato del mundial en el que compite Chile

¿Cómo se juega la Kings League? Así es el formato del mundial en el que compite Chile

Recordemos que el equipo chileno está liderado por Arturo Vidal y el streamer Cristóbal “Shelao” Álvarez en su rol de capitanes, guiando a La Roja en este innovador certamen.

Conoce aquí los resultados que necesita Chile para clasificar a la Kings League

