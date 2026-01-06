La selección chilena vivió un debut memorable en la Kings League, tras imponerse a Países Bajos en la jornada inaugural del Grupo A. El encuentro estuvo lleno de intensidad y emociones, finalizando con un empate 3-3 en el tiempo reglamentario, lo que llevó la definición a los penales.

En la tanda de shootout, Chile fue más certero y terminó ganando por 3-1, triunfo que no solo asegura un comienzo perfecto en el certamen, sino que también fortalece la confianza y expectativas del equipo en los próximos desafíos.

¿Dónde ver a Chile vs. Marruecos en la Kings League?

Chile enfrentará a Marruecos, este miércoles 7 de enero, desde las 18:00 hrs, por la Fecha 1 en el Mundial Kings League 2026. Recordemos que el torneo se realizará entre el 3 y 17 de enero en Brasil.

Para seguir al equipo chileno, podrás ver los partidos a través de Canal 13 y en su platarforma online en el 13GO. Además, en las redes de las Kings League, por Youtube y Twitch.

ver también ¿Cómo se juega la Kings League? Así es el formato del mundial en el que compite Chile

Recordemos que el equipo chileno está liderado por Arturo Vidal y el streamer Cristóbal “Shelao” Álvarez en su rol de capitanes, guiando a La Roja en este innovador certamen.

Conoce aquí los resultados que necesita Chile para clasificar a la Kings League