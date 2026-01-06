La Roja va por el Mundial de la Kings League: los resultados que necesita Chile para clasificar

Este sábado, la selección chilena vivió un debut memorable en la Kings League, tras imponerse a Países Bajos en la jornada inaugural del Grupo A. El encuentro estuvo lleno de intensidad y emociones, finalizando con un empate 3-3 en el tiempo reglamentario, lo que llevó la definición a los penales.

En la tanda de shootout, Chile fue más certero y terminó ganando por 3-1, triunfo que no solo asegura un comienzo perfecto en el certamen, sino que también fortalece la confianza y expectativas del equipo en los próximos desafíos.

¿Qué necesita Chile para clasificar en la Kings League?

Con este resultado, el combinado nacional se instala en el segundo puesto del Grupo A, detrás de Marruecos, sólido líder de la zona tras imponerse por 5-3 a Colombia, duelo en el que brilló su gran figura Walid Jaadi, autor de cuatro tantos.

Pero, ojo, porque de acuerdo al formato oficial de la Kings World Cup Nations, únicamente el líder de cada grupo avanza de manera directa a la siguiente fase.

Mientras que los cinco segundos lugares, junto al mejor tercero, deberán pasar por la temida ronda del “Last Chance”, instancia que entregará los últimos cupos a los cuartos de final.

En este escenario, Chile podría encaminar su clasificación si logra sumar un resultado positivo en su próximo duelo, aunque el desafío no está fácil, ya que enfrentará a uno de los rivales más duros del grupo.

¿Cuándo juega Chile en la Kings League?

Chile enfrentará a Marruecos, este miércoles 7 de enero, desde las 18:00 hrs, por la Fecha 1 en el Mundial Kings League 2026. Recordemos que el torneo se realizará entre el 3 y 17 de enero en Brasil.