Novibet Casino: promociones y slots en Chile

Una de las principales promociones con las que cuenta el Novibet casino es su bono de bienvenida para usuarios nuevos del 100% de tu primera recarga. Liberarás el bono con los mejores juegos del mercado, y luego, podrás usar otras promociones disponibles en el operador.

Para que tu experiencia utilizando el Novibet casino sea óptima deberás primero crear tu cuenta de usuario nueva y con ello podrás realizar tu primer depósito en la casa de apuestas. Esto te entregará un bono de bienvenida del 100% y por hasta $200,000 CLP para usar en las principales tragamonedas disponibles en la plataforma. Conoce a continuación todos los detalles de esta y más promociones disponibles en el operador.

Promociones y beneficios disponibles en Coolbet casino

El bono de bienvenida del Novibet casino online comprende la duplicación al 100% y por hasta $200.000 CLP para usar en cualquiera de las tragamonedas disponibles en esta casa de apuestas.

Luego de registrarte, realiza tu primer depósito y solicita la bonificación. Luego de liberar este bono, podrás reclamar otras promociones vigentes en la casa de apuestas.

¿Qué obtengo con el bono de casino de Novibet?

El Novibet casino bono de bienvenida te permite reclamar hasta $200,000 CLP. Después de liberar esta bonificación, podrás acceder a otras promociones que te entregan giros gratis, entre otros beneficios.

Tomada de Novibet Chile

Condiciones del bono de bienvenida para Novibet casino

El Novibet casino online te ofrece un bono de bienvenida por el 100% de tu primer depósito con el que puedes reclamar un máximo de $200,000 CLP. Conoce los principales Términos y Condiciones en la siguiente tabla informativa:

Condición Detalle Depósito Mínimo requerido $5,000 CLP o superior Rollover 30 veces (30x) el depósito y el bono Tipo de Apuesta Juegos de casino (Slots) Monto del código Un máximo de $200,000 CLP Plazo de vigencia 60 días desde la recepción del bono

Todos los juegos aportan un porcentaje para el cumplimiento del requisito de apuesta de 30x sobre el valor del depósito y el bono recibido.

Sin embargo, no todos los juegos realizan el mismo aporte, siendo los juegos de tragamonedas los que te aportarán el 100% del valor de tus apuestas. Los porcentajes se dividen de la siguiente manera:

Tragamonedas: 100%

Ruleta (todas las variedades): 10%

Blackjack (todas las variedades): 10%

Póker en vivo (todas las variedades): 10%

Dados, Sic Bo, Craps (todas las variedades): 10%

Juegos de cartas / Varios: 10%

Virtuales: 10%

Además, hay una amplia lista de juegos excluidos para liberar el Novibet casino bono de bienvenida por primer depósito. Entre esos juegos se destacan:

Todas las variedades de Baccarat

Los juegos progresivos

Todos los juegos de Stakelogic

Todos los juegos Crash como Aviator, Aviatrix, Rome the Golden Age, Serengeti Kings, Eye of the Kraken, Tower Quest, Legend of Hydra Power Zones, Power Zones: Thunder Birds

Para un listado completo de todos los juegos excluidos por el operador para liberar el bono de bienvenida, visita la página web de la casa de apuestas.

Cómo conseguir el bono de Casino Novibet

Conseguir el bono de bienvenida es realmente fácil en el Novibet casino online.

Simplemente debes tener más de 18 años y residir en Chile, entonces podrás completar el proceso a continuación:

Ingresa al portal oficial de Novibet Completa el proceso de registro Ingresa en la casilla correspondiente el código promocional Novibet Deposita por primera vez desde $5,000 CLP Acepta el dinero del bono Comienza a jugar para cumplir el rollover

Juegos y slots disponibles en Novibet casino online

El Novibet casino es una de las plataformas más completas disponibles en el mercado chileno. Al crear una cuenta nueva en esta plataforma, podrás encontrar un amplio catálogo de los mejores proveedores.

Son más de 12.000 juegos de más de 100 de los mejores proveedores del mercado, y solo en tragamonedas verás en la plataforma más de 9.000 títulos entre otros de PLAY’n GO, Pragmatic Play, NetEnt, Games Global, PlayTech, etc.

Encuentra muy fácil tus juegos favoritos gracias a las categorías dispuestas por el operador entre las que verás:

Solo en Novibet

Amusnet

Juegos nuevos

Nuevos proveedores

Los Mejores proveedores

Top 10

Playtech

Populares

Pragmatic Play

Tragamonedas

Play’n GO

Tendencia ahora

Octoplay

Proveedor de la semana

Video Spotlight

Compra bonos

Juegos Crash

Asiático

Progresivas

Egipcias

Jackpots

Otros juegos

Clásicas

Libros

Megaways

Búfalo

Show de juegos

Drops and Wins

Mesas en vivo

Trébol de la Suerte

Tragamonedas de pescar

Juegos virtuales

Juegos de cartas

Raspe y gane

Ruleta

Tomada de Novibet Chile

Además, también están disponibles en la plataforma del Novibet casino online un catálogo completo de juegos de casino en vivo:

Mesas en español

Top providers

Ruleta

Blackjack

Show de juegos

Top 10

Playtech

Nuevo – Religa

Evolution

Pragmatic play

Populares

Mesas VIP

Poker en vivo

Baccarat

Experiencia en vivo

De Blackjack verás disponible 388 mesas, mientras que de Ruleta verás algo más de 160 títulos. Hay alrededor de 100 Shows de juegos y 39 mesas VIP. Para más detalles visita el portal web de Novibet.