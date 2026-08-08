El ex arquero aprobó que el joven defensor vuelva a Chile para jugar en el Cacique tras una primera experiencia sin muchos minutos en Brasil.

Finalmente Iván Román será jugador de Colo Colo por el próximo año y medio. Los albos oficializaron su llegada en redes sociales, esto luego que el club subiera una marcha en los últimos días para abrochar su préstamo desde el Atlético de Mineiro.

El joven defensor de 20 años buscará en esta vuelta a Chile relanzar su carrera tras una primera experiencia en Brasil sin muchos minutos. La apuesta es inteligente, sobre todo si consideramos que es más que seguro que los albos jugarán la Copa Libertadores del 2027.

Así mismo lo entiende Claudio Bravo, quien en su calidad de comentarista en ESPN aseguró que este paso en la carrera de Román es una buena oportunidad para crecer.

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Claudio Bravo aprueba la llegada de Román a Colo Colo

El ex arquero aseguró que “demuestra inteligencia al querer venir a Colo Colo. Yo no lo veo como un retroceso, sino que como una oportunidad de crecer. También tendrá la selección a un paso, siendo un chico que ya ha competido en ese nivel”.

“Lo veo con muy buenos ojos, con la sensación de buscar ese crecimiento, de ganar una camiseta definitiva, no eso de estar en Brasil, de llegar, no jugar y eso”, agregó.

Iván Román llega a Colo Colo tras pocos minutos de juego en Atlético Mineiro. | Foto: Getty Images.

Para cerrar, el bicampeón de América valoró lo mucho que puede aprender Román de compartir equipo con Arturo Vidal. “Hay un crecimiento futbolístico con Vidal, que lo puede tener al lado como compañero, que le puede ayudar a un crecimiento mayor”, concluyó.

Iván Román no juega en el Atlético Mineiro desde el 31 de mayo, cuando fue titular en la victoria por 1-0 de su equipo sobre Vasco da Gama por la fecha 18 de Brasileirao. En la presente temporada 2026 apena sumó 635 minutos de acción en nueve partidos.

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En síntesis