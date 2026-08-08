El cuadro millonario atraviesa una profunda crisis deportiva y lo aprovechó Tigre, para imponerse en el Torneo de Clausura argentino.

No siempre el equipo que más se refuerza y que invierte una cantidad más alta de dinero es el que gana. Justamente aquello está ocurriendo en el Torneo de Clausura de Argentina, donde River Plate protagoniza un papelón.

El cuadro millonario hizo honor a ese apodo y se llenó de contrataciones lujosas para el segundo semestre, como por ejemplo Nicolás Otamandi, Ángel Correa, Lucas Beltrán y recientemente Thiago Almada (no ha debutado), entre otros. A pesar de ello, da lástima en la cancha.

El equipo del cuestionado Eduardo Coudet sigue en caída libre y ahora sumó su cuarta derrota en línea, tras caer por 1-0 contra Tigre en el estadio José Dellagiovanna.

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Tigre se aprovecha del mal momento de River Plate en Argentina

El equipo que desechó recientemente al defensor chileno Paulo Díaz se inclinó por la cuenta mínima, ante el cuadro que tuvo en la banca al lateral derecho nacional Guillermo Soto.

La única anotación del encuentro llegó a los 78 minutos, tras un grosero error de Aníbal Moreno, el cual aprovechó de gran forma el delantero Ignacio Russo para anotar con una excelente definición.

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River Plate es el colista absoluto en la tabla de posiciones con cero puntos, mientras que Tigre queda de momento en la tercera posición con 7 unidades.

En la próxima fecha, River con o sin Coudet tendrá que medirse ante Argentinos Juniors, pero antes de eso se medirá con Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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La tabla de posiciones del Torneo de Clausura de Argentina