El seleccionado chileno y portero de Swansea valoró la llegada del joven defensa nacional al líder de la Liga de Primera.

Primero fue Vozinha, ahora es Iván Román. El puntero de la Liga de Primera, Colo Colo, no quiere dejar nada al azar y tras el mediático arribo del arquero caboverdiano, confirmó el fichaje del joven defensa central.

El zaguero de 20 años llegó este sábado a Santiago y de inmediato fue oficializado como refuerzo del cuadro albo, que se arma con todo para el cierre de la temporada 2026.

Román vuelve al fútbol chileno, porque Atlético Mineiro lo cede por un año y medio a Colo Colo, con la idea que tome ritmo de competencia para volver a Brasil en 2028.

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Lawrence Vigouroux celebra la llegada de Iván Román a Colo Colo

El acuerdo de Iván Román con Colo Colo no dejó indiferente a nadie, de hecho, el arquero titular de la selección chilena, Lawrence Vigouroux, festejó desde Inglaterra la noticia.

El portero que se prepara para una ardua temporada con Swansea en el Championship es un reconocido fanático del cuadro albo, y a través de su cuenta de Instagram aprobó la llegada del ex Palestino a Macul.

El comentario de Vigouroux, hincha confeso de Colo Colo.

“Matttiiitiiiiiiii, bienvenido al popular!!” (sic), escribió Vigouroux en la publicación donde Colo Colo confirmó la operación.

Iván Román se suma a Colo Colo y viene a pelear el puesto con Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa, los tres centrales titulares del entrenador Fernando Ortiz.

En síntesis

Iván Román firmó con Colo Colo un préstamo por un año y medio.

firmó con Colo Colo un préstamo por un año y medio. El zaguero de 20 años llega cedido desde el club Atlético Mineiro .

llega cedido desde el club . Lawrence Vigouroux celebró la llegada del exdefensa de Palestino al cuadro albo.

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¿Cuándo y a qué hora juega Unión La Calera vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Unión La Calera y Colo Colo, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera