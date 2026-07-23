Julio Rodríguez cree que el golero titular de la selección chilena debería ser el gran objetivo de los albos, pero sabe también que hay una dificultad que lo hace prácticamente imposible.

Luego de la repentina caída en la negociación por Santiago Mele, en Colo Colo surgió como opción el seleccionado chileno Lawrence Vigouroux. El golero del Swansea City está en plena pretemporada para llegar de la mejor manera a disputar la Championship, segunda división de Inglaterra.

En ese contexto, RedGol tomó el teléfono y llamó a Julio Rodríguez, el icónico formador que tuvo Claudio Bravo. En primer término, se refirió a la tratativa por Mele, quien finalmente jugará en Independiente de Avellaneda. “No es que me cause risa”, introdujo Hulk.

Añadió que “es extraño que les falle una contratación que tenían más o menos lista para Colo Colo. No sé qué estará pasando con la gente que está haciendo los negocios en los traspasos”. Rodríguez también abordó la posibilidad de Luis Ingolotti, golero de 26 años que pertenece a Atlético Tucumán.

Luis Ingolotti fue campeón de la Copa Argentina con Central Córdoba. (Hernan Cortez/Getty Images).

“Al arquero argentino no lo conozco. Uno cuando empieza a ver nombres, lógicamente le llega información, revisa videos y partidos. Debe tener cualidades Ingolotti, no quiero desconocerlo. Pero no me suena para nada, no sé quién es ni cómo juega. En Colo Colo se necesita un arquero de equipo grande”, manifestó el otrora preparador de goleros en el Cacique y Universidad de Chile.

Fue entonces que Julio Rodríguez puso todas sus fichas en el portero titular de la Roja. “Si pudieran traer a Vigouroux, sería una extraordinaria contratación”, aseguró el experimentado mentor de guardametas en Chile. Aunque también sabe que es una misión complicada.

Lawrence Vigouroux en el amistoso que Chile perdió ante Portugal poco antes del Mundial 2026. (Carlos Rodrigues/Getty Images).

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Julio Rodríguez aconseja a Colo Colo buscar fichaje de Vigouroux

Para Julio Rodríguez no hay duda de que Lawrence Vigouroux tiene nivel suficiente para jugar en Colo Colo. “Ya sabemos lo que rinde, cómo juega, qué hace”, apuntó Hulk sobre el meta de 32 años que fue al Sudamericano Sub 20 de 2013 en la selección chilena que dirigía Mario Salas. Y ya registra nueve partidos en el combinado adulto.

“Todos sabemos sus cualidades. Sería un buen refuerzo para el arco de Colo Colo. Pero será bien difícil traerlo, a no ser que esté libre ni tenga ofertas de Europa”, apuntó también Rodríguez. Dio en el clavo con la dificultad más grande para la directiva de los albos.

Es imposible que Lawrence Vigouroux llegue a Colo Colo en este mercado. (Leila Coker/Getty Images).

Vigouroux tiene contrato en el Swansea City hasta junio de 2028. Por ende, su salida significaría una inversión importante para la plana mayor de Blanco y Negro. Sobre todo porque para los Cisnes el seleccionado nacional es un indiscutido en la portería. Suma 93 partidos allí. Todos los de la Championship 24-25 y 45 de 46 encuentros en el certamen liguero de la campaña anterior.